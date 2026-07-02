Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україну накриють завтра зливи з грозами: синоптик Діденко показала карту

Україну накриють завтра зливи з грозами: синоптик Діденко показала карту

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 14:05
Прогноз погоди на 3 липня від Наталки Діденко: куди прийдуть дощі
Затоплені дороги. Фото: Новини.LIVE

Холодний атмосферний фронт, що насувається на Україну 3 липня, принесе різкі зміни погоди: довгоочікуваний спад спеки та грозові дощі на більшу частину території країни. Проте, спека ще затримається у східних областях.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 3 липня принесе зливи та грози

Синоптик Наталка Діденко попереджає, що через значні температурні контрасти та тривалу сильну спеку буде висока грозова активність з потужними шквалами. 

null
Карта опадів 3 липня. Фото: Метеопост

Уже в п'ятницю, 3 липня, у західних областях, а також на Київщині, Житомирщині та Вінниччині максимальна температура повітря знизиться до цілком комфортних показників і зупиниться в межах +24°C...+29°C. Водночас на решті території України все ще подекуди утримається спека, тому стовпчики термометрів там триматимуться на рівні +30°C…+34°C.

У Києві 3 липня вплив холодного атмосферного фронту також буде відчутним. У столиці пройдуть короткочасні грозові дощі, є ймовірність сильного шквалу, температура повітря знизиться до +27°C.

Читайте також:

За прогнозом Наталки Діденко, у наступні дні в столиці очікується іще більше похолодає.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що сьогодні, 2 липня, в більшості регіонів України продовжує панувати екстремальна спека, подекуди повітря прогріється до +39°C. Лише на заході країни очікується певна передишка, бо там прогнозують дощі та невелике зниження температури.

Крім того, липень принесе і підвищену геомагнітну активність. Попри спокійний початок місяця, вже в першій декаді фахівці очікують сильні магнітні бурі, які можуть викликати мігрені та стрибки тиску. Згодом, наприкінці другої декади, можливі нестабільні шторми, тому лікарі радять уважно стежити за самопочуттям і уникати перевтоми.

похолодання Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації