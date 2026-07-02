Погода в Україні 2 липня: де пройдуть дощі та прийде похолодання

Люди охолоджуються у спеку. Фото: REUTERS

Сьогодні, 2 липня, більшість регіонів України і далі потерпатимуть від тропічної спеки. Подекуди регіони розпече до +39°C. Втім, деяким регіонам пощастить — західні області очікують дощі та незначне зниження температури.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на прогноз синоптиків Укрігдрометцентру.

Прогноз погоди в Україні 2 липня

Вже 2 липня атмосферний фронт із Західної Європи принесе зміни погоди західної частини України. Замість виснажливої спеки там очікується мінлива хмарність та опади. Синоптики прогнозують помірні, а вдень місцями й значні дощі з грозами.

Карта опадів на заході України 2 липня. Фото: скриншот

Локально можливе випадіння граду та шквали вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вдень дещо знизиться і становитиме +26...+31°C.

Натомість на решті території країни утримуватиметься суха й сонячна погода з невеликою хмарністю та без жодних опадів. Вітер переважатиме південно-східний, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

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Температурна карта України 2 липня. Фото: Метеопост

Нічні показники температури по всій Україні триматимуться в межах +18...+23°C. А от вдень стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +29...+34°C.

Погода по Україні 2 липня. Фото: Укргідрометцентр

Найскладнішою ситуація буде в південних та центральних регіонах — там місцями прогнозують сильну спеку, повітря прогріється до +35...+37°C.

Як повідомляли Новини.LIVE, кандидатка медичних наук Людмила Смоліна в ефірі Ранок.LIVE розповіла, що спекотна погода становить небезпеку не лише для людей літнього віку, а й для молодших вікових груп. Висока температура повітря може стати причиною погіршення самопочуття та розвитку небезпечних для здоров'я станів.

Також фахівці кажуть, що впродовж липня прогнозується підвищена геомагнітна активність із кількома сильними магнітними бурями. Такі явища можуть позначитися як на самопочутті метеочутливих людей, так і на роботі окремих технічних систем. Причиною цього є висока активність Сонця, яке нині перебуває на одному з пікових етапів свого 25-го циклу.