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Главная Новости дня Завтра Украину накроют ливни с грозами: синоптик Диденко показала карту

Завтра Украину накроют ливни с грозами: синоптик Диденко показала карту

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Дата публикации 2 июля 2026 14:05
Прогноз погоды на 3 июля от Натальи Диденко: где пройдут дожди
Затопленные дороги. Фото: Новости.LIVE

Холодный атмосферный фронт, надвигающийся на Украину 3 июля, принесет резкие изменения погоды: долгожданное ослабление жары и грозовые дожди на большей части территории страны. Однако жара еще задержится в восточных областях.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 3 июля принесет ливни и грозы

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что из-за значительных температурных контрастов и длительной сильной жары ожидается высокая грозовая активность с мощными шквалами.

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Карта осадков 3 июля. Фото: Метеопост

Уже в пятницу, 3 июля, в западных областях, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях максимальная температура воздуха снизится до вполне комфортных показателей и составит +24°C...+29°C. В то же время на остальной территории Украины местами все еще сохранится жара, поэтому столбики термометров там будут держаться на уровне +30°C…+34°C.

В Киеве 3 июля влияние холодного атмосферного фронта также будет ощутимым. В столице пройдут кратковременные грозовые дожди, есть вероятность сильного шквала, температура воздуха снизится до +27°C.

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По прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие дни в столице ожидается еще большее похолодание.

Новини.LIVE сообщали ранее, что сегодня, 2 июля, в большинстве регионов Украины продолжает царить экстремальная жара, местами воздух прогреется до +39°C. Лишь на западе страны ожидается некоторая передышка, так как там прогнозируются дожди и небольшое понижение температуры.

Кроме того, июль принесет и повышенную геомагнитную активность. Несмотря на спокойное начало месяца, уже в первой декаде специалисты ожидают сильные магнитные бури, которые могут вызвать мигрени и скачки давления. Впоследствии, в конце второй декады, возможны нестабильные штормы, поэтому врачи советуют внимательно следить за самочувствием и избегать переутомления.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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