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Головна Новини дня Україну накриють грози та дощі: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

Україну накриють грози та дощі: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 23:44
В Україні 5 липня прогнозують дощі та грози: синоптики попередили про небезпечні явища
Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 5 липня, очікується нестійка погода. Прогнозуються опади та грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди на 5 липня

За прогнозом синоптиків, по країні буде мінлива хмарність. У нічний час дощі пройдуть у східних областях, Приазов’ї, Криму, а також місцями на північному заході. Вдень короткочасні опади та грози можливі майже по всій території України, за винятком південних і південно-східних регіонів.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11–16 °С, на узбережжі морів до +19°С. У денні години повітря прогріється до 21–26 °С, а на північному сході країни буде дещо прохолодніше — 18–23°С.

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Прогноз погоди на 5 липня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Попередження про небезпечні явища

У гідрометцентрі також попередили про ймовірні небезпечні метеорологічні явища. Так, у нічні години грози прогнозуються у східних та Запорізькій областях, а вдень — на північному сході країни. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнень у роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Україну накриють грози та дощі: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки - фото 2
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 5 липня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Пожежна небезпека

Окремо повідомляється, що з 4 по 6 липня у більшості регіонів України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це підвищує ризик виникнення загорянь у природних екосистемах, особливо за умов сухої та спекотної погоди.

Фахівці закликають громадян бути обережними з вогнем та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Україну накриють грози та дощі: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки - фото 3
Попередження про пожежну небезпеку на 5 липня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Новини.LIVE інформували, що в Україні у вихідні, 4–5 липня, очікується комфортна літня погода без сильної спеки. У більшості областей денна температура становитиме +20…+25 градусів, на півдні — +24…+29. Також по всій території країни прогнозуються дощі.

Новини.LIVE писали, що начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що найближчими днями в Україні очікується більш комфортна погода. Спекотні умови поступово відступатимуть у всіх регіонах країни. За її словами, зниження температури повітря розпочнеться вже 3–5 липня.

дощ прогноз погоди гроза
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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