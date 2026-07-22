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Головна Новини дня Україну накриє свіжа погода: де очікуються дощі та грози

Україну накриє свіжа погода: де очікуються дощі та грози

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 23:54
Погода 23 липня: де в Україні будуть дощі та яка температура
Дівчата охолоджуються під водою. Фото: Reuters

У четвер, 23 липня, в Україні збережеться комфортна літня погода без сильної спеки. У частині областей пройдуть дощі та грози, а температура повітря вдень переважно триматиметься на рівні +21…+26 градусів.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз Укргідрометцентру на 23 липня

За даними Укргідрометцентру, 23 липня в Україні збережеться помірно тепла погода з прохолодними ночами. На півдні країни очікуються дощі, місцями значні, а також грози. В Одеській області та Криму опади можуть бути найбільш інтенсивними.

Вдень короткочасні дощі та грози можливі також у західних областях. На решті території України істотних опадів не прогнозують.

Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, на півдні та сході — +14…+19. Вдень очікується +21…+26 градусів, у східних областях до +29. У Карпатах буде прохолодніше: вночі +3…+8, вдень +12…+17 градусів.

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Вітер переважно північно-західний, у західних областях — південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Україну накриє свіжа погода: де очікуються дощі та грози - фото 1
Прогноз погоди на 23 липня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз Наталки Діденко на 23 липня

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 23 липня Україна залишатиметься під впливом свіжого повітря, тому сильної спеки не очікується. Температура вдень коливатиметься в межах +20…+25 градусів, а на сході та південному сході буде тепліше — +25…+28.

Дощі пройдуть у західних областях, за винятком Тернопільщини та Хмельниччини, а також у східних регіонах, Запоріжжі та Криму. На Одещині вночі можливі сильні зливи та грози, однак удень опади послабшають.

У Києві, за словами Діденко, очікується комфортна літня погода: білі хмари, сонце та без дощу. Температура повітря у столиці становитиме +23…+25 градусів.

Синоптикиня зазначила, що на початку наступного тижня температура поступово підвищуватиметься, а на початку серпня можливе повернення спекотної погоди. Водночас найближчими днями в Україні пануватиме свіже повітря, сонячні періоди та локальні дощі.

Новини.LIVE інформували, що наразі Сонце перебуває у фазі активного 25-го циклу, тому викиди заряджених частинок можуть впливати на магнітне поле Землі, а також на роботу технічних систем і самопочуття людей. Найбільші геомагнітні коливання очікуються наприкінці місяця — тоді можливе посилення магнітної бурі до високого рівня. Вона може відчуватися людьми, чутливими до змін космічної погоди.

Новини.LIVE писали, що у четвер, 23 липня, дощі з грозами очікуються вночі на Лівобережжі України, а вдень опади можливі у північно-західних регіонах. На північному сході місцями прогнозують сильніші дощі.

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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