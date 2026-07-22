Погода 23 июля: где в Украине пройдут дожди и какая будет температура

Девушки охлаждаются под водой. Фото: Reuters

В четверг, 23 июля, в Украине сохранится комфортная летняя погода без сильной жары. В некоторых областях пройдут дожди и грозы, а температура воздуха днем в основном будет держаться на уровне +21…+26 градусов.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз Укргидрометцентра на 23 июля

По данным Укргидрометцентра, 23 июля в Украине сохранится умеренно теплая погода с прохладными ночами. На юге страны ожидаются дожди, местами значительные, а также грозы. В Одесской области и Крыму осадки могут быть наиболее интенсивными.

Днем кратковременные дожди и грозы возможны также в западных областях. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, на юге и востоке — +14…+19. Днем ожидается +21…+26 градусов, в восточных областях до +29. В Карпатах будет прохладнее: ночью +3…+8, днем +12…+17 градусов.

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Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях — юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Прогноз погоды на 23 июля. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Прогноз Натальи Диденко на 23 июля

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 23 июля Украина будет оставаться под влиянием свежего воздуха, поэтому сильной жары не ожидается. Температура днём будет колебаться в пределах +20…+25 градусов, а на востоке и юго-востоке будет теплее — +25…+28.

Дожди пройдут в западных областях, за исключением Тернопольской и Хмельницкой областей, а также в восточных регионах, Запорожье и Крыму. В Одесской области ночью возможны сильные ливни и грозы, однако днем осадки ослабнут.

В Киеве, по словам Диденко, ожидается комфортная летняя погода: белые облака, солнце и отсутствие дождя. Температура воздуха в столице составит +23…+25 градусов.

Синоптик отметила, что в начале следующей недели температура будет постепенно повышаться, а в начале августа возможно возвращение жаркой погоды. В то же время в ближайшие дни в Украине будет преобладать свежий воздух, солнечные периоды и локальные дожди.

Новини.LIVE сообщали, что в настоящее время Солнце находится в фазе активного 25-го цикла, поэтому выбросы заряженных частиц могут влиять на магнитное поле Земли, а также на работу технических систем и самочувствие людей. Наибольшие геомагнитные колебания ожидаются в конце месяца — тогда возможно усиление магнитной бури до высокого уровня. Ее могут ощущать люди, чувствительные к изменениям космической погоды.

Новини.LIVE писали, что в четверг, 23 июля, дожди с грозами ожидаются ночью на Левобережье Украины, а днем осадки возможны в северо-западных регионах. На северо-востоке местами прогнозируются более сильные дожди.