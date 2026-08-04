Україну накриє спека до +38°: прогноз погоди на завтра

Люди у воді. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

В Україні 5 серпня збережеться суха та спекотна погода під впливом антициклону. У більшості областей температура вдень підніметься до 35–38 градусів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Антициклон продовжить утримувати суху та жарку погоду в країні

В Україні в середу, 5 серпня, суттєвих змін у погодних умовах не прогнозують. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон, а також сухе та розпечене повітря, яке надходитиме у висотних шарах атмосфери.

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, у більшості регіонів країни очікується сильна спека без істотних опадів.

Вночі температура повітря становитиме +18...+23 градусів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +35…+38 градусів.

Водночас дещо прохолодніше буде у східних та північно-східних областях України — там денна температура коливатиметься в межах +30…+34 градусів.

Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.

Синоптики закликають у період спеки дотримуватися обережності: уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, пити достатньо води та обмежити фізичні навантаження у найспекотніші години дня.

Прогноз погоди на 5 серпня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Новини.LIVE писали, що перші два тижні серпня 2026 року можуть стати випробуванням через сильну спеку в південних і східних областях України. Синоптичні умови сприятимуть тривалому періоду високих температур — до +36…+39 °С із можливими піками до +41 °С.

Новини.LIVE інформували, що магнітосфера Землі у серпні загалом залишатиметься без значних збурень. Водночас окремі дні можуть супроводжуватися посиленням сонячної активності та короткочасними геомагнітними коливаннями.