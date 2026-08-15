Україну накриє спека до +35 °С: прогноз погоди на вихідні

Люди гуляють містом під час літньої спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У вихідні, 15–16 серпня, в Україні очікується переважно суха та малохмарна погода без опадів. Температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в неділю. Найспекотніше буде на заході, де вдень температура місцями сягатиме +35 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Карта температур/Meteoprog

Погода в Україні 15 серпня

За прогнозом Meteoprog, у суботу погоду в Україні визначатиме антициклон та стійка суха повітряна маса. По всій території країни очікується спокійна малохмарна погода без опадів, а вітер буде слабким, переважно змінних напрямків.

У західних областях вночі температура становитиме +7...+12 °С, вдень — +26...+31 °С. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

На півночі країни буде сонячно та сухо. Вночі прогнозують +8...+13 °С, вдень — +23...+28 °С, вітер північно-західний, 3–8 м/с.

У центральних регіонах також очікується спокійна погода без опадів. Температура вночі становитиме +8...+13 °С, вдень повітря прогріється до +23...+28 °С. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

На півдні України та в Криму буде малохмарно й без опадів. Уночі температура становитиме +12...+17 °С, вдень — +24...+29 °С. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с.

У східних областях прогнозують суху та малохмарну погоду. Температура вночі коливатиметься від +8 до +13 °С, вдень — від +22 до +27 °С. Вітер північний, 5–10 м/с.

Погода в Україні 16 серпня

У неділю суха та малохмарна погода збережеться по всій Україні, однак температура повітря помітно підвищиться. Найбільше потепління очікується у західних, північних та центральних областях.

На заході вночі температура становитиме +9...+14 °С, а вдень підвищиться до +30...+35 °С. Вітер південний, 5–10 м/с.

У північних областях вночі очікується +9...+14 °С, вдень — +28...+33 °С. Вітер південно-західний, 3–8 м/с.

У центральних регіонах температура вночі становитиме +10...+15 °С, вдень — +28...+33 °С. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

На півдні та в Криму вночі прогнозують +13...+18 °С, вдень — +27...+32 °С. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

У східних областях температура вночі становитиме +9...+14 °С, вдень — +27...+32 °С. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Через встановлення сухої погоди в Україні також підвищиться пожежна небезпека в лісових екосистемах. Вранці у низинах та вздовж річок місцями можливі короткочасні тумани.

Новини.LIVE інформували, що у суботу, 15 серпня, в Україні очікується суха та переважно сонячна погода без опадів. Температура вдень у більшості областей становитиме до +28 °C, а на Закарпатті повітря прогріється до +33 °C. У Києві вихідні також минуть без дощів, а в неділю температура підвищиться до +30 °C.

Новини.LIVE також писали, що серпень в Україні, за прогнозами, буде теплішим за кліматичну норму, а опадів очікується менше, ніж зазвичай. Найсильніша спека прогнозується на півдні та сході, де температура в окремі дні може сягнути +41 °C. Водночас упродовж місяця можливі різкі зміни погоди, локальні грози та зливи, а наприкінці серпня очікується помітне похолодання.