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Головна Новини дня Україну накриє літнє тепло: прогноз синоптика Діденко

Україну накриє літнє тепло: прогноз синоптика Діденко

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 17:06
Погода в Україні 16 липня: Діденко прогнозує до +30 градусів
Дівчата рятуються від спеки. Фото: Reuters

В Україні у четвер, 16 липня, очікується переважно суха та тепла погода без істотних опадів. Температура повітря вдень підніметься до +30 градусів, а в окремих північних та східних областях буде трохи прохолодніше.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня

За прогнозом синоптикині, 16 липня значні опади по території України малоймовірні. Погода залишатиметься комфортною для середини літа.

Вдень температура повітря переважно становитиме від +25 до +30 градусів. Водночас у Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях очікується дещо нижча температура — близько +23…+27 градусів.

У столиці 16 липня прогнозують сонячну та теплу погоду без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме близько +26…+27 градусів.

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Наталка Діденко зазначила, що літо продовжує радувати теплими днями, тож українцям варто користуватися можливістю насолодитися сезоном.

Новини.LIVE повідомляли, що упродовж найближчих днів в Україні зберігатиметься нестійка погода з дощами та грозами, однак наприкінці тижня синоптична ситуація зміниться. На початку періоду місцями очікуються сильні зливи, град і поривчастий вітер, після чого температура повітря почне підвищуватися. Уже з четверга опади поступово припиняться, а в південних областях і на Закарпатті повітря прогріється до спекотних +35 °C.

Новини.LIVE також зазначали, що у липні прогнозують підвищену сонячну активність, яка супроводжуватиметься кількома сильними геомагнітними бурями. Такі явища можуть впливати на самопочуття метеочутливих людей, а також спричиняти перебої в роботі окремих технічних систем. Наразі Сонце перебуває в активній фазі свого 25-го циклу, тому викиди заряджених частинок і надалі провокуватимуть збурення магнітного поля Землі.

Наталка Діденко прогноз погоди спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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