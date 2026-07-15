Погода в Украине 16 июля: Диденко прогнозирует до +30 градусов

Девушки спасаются от жары. Фото: Reuters

В Украине в четверг, 16 июля, ожидается преимущественно сухая и теплая погода без значительных осадков. Температура воздуха днём поднимется до +30 градусов, а в отдельных северных и восточных областях будет немного прохладнее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 16 июля

По прогнозу синоптика, 16 июля значительные осадки на территории Украины маловероятны. Погода останется комфортной для середины лета.

Днем температура воздуха в основном составит от +25 до +30 градусов. В то же время в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях ожидается несколько более низкая температура — около +23…+27 градусов.

В столице 16 июля прогнозируют солнечную и тёплую погоду без значительных осадков. Температура воздуха днём составит около +26…+27 градусов.

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Наталья Диденко отметила, что лето продолжает радовать теплыми днями, поэтому украинцам стоит воспользоваться возможностью насладиться сезоном.

Новини.LIVE сообщали, что в ближайшие дни в Украине сохранится нестабильная погода с дождями и грозами, однако в конце недели синоптическая ситуация изменится. В начале периода местами ожидаются сильные ливни, град и порывистый ветер, после чего температура воздуха начнёт повышаться. Уже с четверга осадки постепенно прекратятся, а в южных областях и на Закарпатье воздух прогреется до жарких +35 °C.

Новини.LIVE также отмечали, что в июле прогнозируется повышенная солнечная активность, которая будет сопровождаться несколькими сильными геомагнитными бурями. Такие явления могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, а также вызывать перебои в работе отдельных технических систем. В настоящее время Солнце находится в активной фазе своего 25-го цикла, поэтому выбросы заряженных частиц и в дальнейшем будут провоцировать возмущения магнитного поля Земли.