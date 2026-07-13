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Головна Новини дня На змінам грозам прийде спека: яка погода буде в Україні наступного тижня

На змінам грозам прийде спека: яка погода буде в Україні наступного тижня

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 08:33
Прогноз погоди в Україні на 13–19 липня 2026 року
Хлопчик п'є воду з фонтану. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Найближчими днями в Україні дощитиме та гримітимуть грози, проте ближче до вихідних погода різко зміниться. У першій половині тижня синоптики прогнозують зливи з градом та сильним вітром, а температура повітря поступово зростатиме. Уже з четверга хмари розійдуться, а на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до спекотних +35 °C.

Про це з посиланням на Meteoprog повідомляє Новини.LIVE

Погода 13 липня

Уночі дощі пройдуть на півночі та на Одещині, а вдень парасольки знадобляться жителям західних і центральних областей. На півночі та заході країни можливі сильні зливи, град і шквали до 15–20 м/с. На південному сході буде сухо. Удень термометри покажуть +22…+27 °C, а в Криму та на Приазов'ї — до +30 °C.

Погода 14 липня

Негода зміститься: вночі дощитиме на заході, а вдень грози охоплять майже всю країну, крім крайньої півночі та сходу. Місцями знову можливі град і сильний вітер. Стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °C, на Закарпатті — до +30 °C.

Погода 15 липня

Екватор тижня теж буде вологим. Удень у більшості регіонів пройдуть грозові зливи із градом та шквалами, а Карпати зранку накриє туманом. Повітря прогріється до +26…+31 °C, на крайньому півдні та Закарпатті — до +33 °C.

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Погода 16 липня

Дощі із грозами залишаться лише в західних областях. На решті території світитиме сонце з мінливою хмарністю, а температура підвищиться до +27…+32 °C.

Погода 17 липня 

В Україні нарешті стане сухо завдяки сильному антициклону. Лише на заході вранці можливий туман. Спека посилиться до +28…+33 °C, і тільки у північних областях буде трохи прохолодніше — від +23 °C до +28 °C.

Погода 18 липня

Вихідні порадують сонячною та малохмарною погодою. Короткочасний грозовий дощ можливий лише надвечір на крайньому заході. Термометри покажуть комфортні +24…+29 °C, а на крайньому заході спека сягне +30…+35 °C.

Погода 19 липня 

На заході знову пройдуть грози із градом та шквалами. У всіх інших регіонах збережеться спекотна й суха погода з температурою +27…+32 °C.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Наталку Діденко повідомляв, що 13 липня майже по всій Україні пройдуть дощі. Місцями можливі грози. Щоправда, уже 14 липня прийде потепління.

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко писав, що найпрохолодніше 13 липня буде вздовж смуги від Закарпаття через Вінницьку та Черкаську області до Сумщини. Там навіть удень повітря прогріється лише до +18…+21 °С. У низці регіонів можливі опади.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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