Де вимикатимуть світло завтра 13 грудня — Укренерго попередили про графіки відключення

Відключення світла. Фото: Freepik

Завтра, 13 грудня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключень світла. Крім того, будуть застосовані обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Реклама

Читайте також:

Як викатимуть світло 13 грудня

Відключення застосовуватимуть у всіх регіонах країни. Причиною цього стали наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі України.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися залежно від стану мереж та навантаження. Актуальний час і тривалість відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних ресурсах свого обленерго.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала скорочення графіків відключення світла.

А також стало відомо, що деякі райони Одеси залишаться без світла на декілька днів внаслідок російських обстрілів.

