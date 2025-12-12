Де вимикатимуть світло завтра 13 грудня — Укренерго попередили про графіки відключення

Українців попереджають про відключення — де не буде світла завтра
Завтра, 13 грудня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключень світла. Крім того, будуть застосовані обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомили в "Укренерго".
Як викатимуть світло 13 грудня
Відключення застосовуватимуть у всіх регіонах країни. Причиною цього стали наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі України.
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися залежно від стану мереж та навантаження. Актуальний час і тривалість відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних ресурсах свого обленерго.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала скорочення графіків відключення світла.
А також стало відомо, що деякі райони Одеси залишаться без світла на декілька днів внаслідок російських обстрілів.
