Где будут выключать свет завтра 13 декабря — Укрэнерго предупредили о графиках отключения

Украинцев предупреждают об отключении — где не будет света завтра
Завтра, 13 декабря, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений света. Кроме того, будут применены ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Как будут выкатывать свет 13 декабря
Отключения будут применять во всех регионах страны. Причиной этого стали последствия российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.
Энергетики предупреждают, что ситуация может меняться в зависимости от состояния сетей и нагрузки. Актуальное время и продолжительность отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах своего облэнерго.
Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала сокращение графиков отключения света.
А также стало известно, что некоторые районы Одессы останутся без света на несколько дней в результате российских обстрелов.
