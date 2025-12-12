Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинцев предупреждают об отключении — где не будет света завтра

Украинцев предупреждают об отключении — где не будет света завтра

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 19:12
Где будут выключать свет завтра 13 декабря — Укрэнерго предупредили о графиках отключения
Отключение света. Фото: Freepik

Завтра, 13 декабря, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений света. Кроме того, будут применены ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Реклама
Читайте также:

Как будут выкатывать свет 13 декабря

Отключения будут применять во всех регионах страны. Причиной этого стали последствия российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Энергетики предупреждают, что ситуация может меняться в зависимости от состояния сетей и нагрузки. Актуальное время и продолжительность отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах своего облэнерго.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала сокращение графиков отключения света.

А также стало известно, что некоторые районы Одессы останутся без света на несколько дней в результате российских обстрелов.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации