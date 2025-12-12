Где будут выключать свет завтра 13 декабря — Укрэнерго предупредили о графиках отключения

Отключение света. Фото: Freepik

Завтра, 13 декабря, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений света. Кроме того, будут применены ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Как будут выкатывать свет 13 декабря

Отключения будут применять во всех регионах страны. Причиной этого стали последствия российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Энергетики предупреждают, что ситуация может меняться в зависимости от состояния сетей и нагрузки. Актуальное время и продолжительность отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах своего облэнерго.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала сокращение графиков отключения света.

