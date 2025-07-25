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Українців хочуть брати до поліції Братислави — словацькі ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 00:22
У Братиславі на роботу до поліції запрошують українських біженців
Міська поліція Братислави. Ілюстративне фото: dennikn.sk

Міська поліція столиці Словаччини хоче залучити до своїх лав українців. Це вкрай необхідно в плані інтеграції біженців до євроспільноти й може принести користь в забезпеченні правопорядку серед самих українських біженців.

Про це пише словацьке видання Dennikn.

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Поки що у міській поліції Братислави називають головною умовою вільно писати та говорити словацькою. Цікаво, що українців можуть взяти на службу саме до міської поліції, тому що до державної поліції іноземців брати на службу не мають права, а у міських правоохоронців таких обмежень немає.

"Міська поліція Братислави дуже хотіла б прийняти до своїх лав громадян України. Закон не ставить жодних перешкод у цьому плані, і міська поліція Братислави відкрита для громадян інших країн", — каже речник міської поліції Петер Борко.

В статті словацьких журналістів наголошується, що зараз у Братиславі живе чимало українських біженців і серед молоді часто виникають сварки. Були випадки й з нападами з холодною зброєю під впливом наркотиків. 

Більшість українців, які проживають у Словаччині, мають тут тимчасове місце проживання. На кінець 2024 року 13 901 українець мав дійсний дозвіл на постійне проживання в Словаччині, наголошується у матеріалі.

Раніше повідомлялось, що у Польщі з 1 листопада 2025 почнуть закривати центри колективного розміщення. Підтримку надаватимуть лише пенсіонерам, вагітним та людям з інвалідністю.

Нагадаємо, що Європейський Союз погодився на продовження тимчасового захисту для громадян з України. Він діятиме до 4 березня 2027 року. 

Європейський союз робота українці поліція Словаччина біженці
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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