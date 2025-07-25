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Главная Новости дня Украинцев хотят брать в полицию Братиславы — словацкие СМИ

Украинцев хотят брать в полицию Братиславы — словацкие СМИ

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 00:22
В Братиславе на работу в полицию приглашают украинских беженцев
Городская полиция Братиславы. Иллюстративное фото: dennikn.sk

Городская полиция столицы Словакии хочет привлечь в свои ряды украинцев. Это крайне необходимо в плане интеграции беженцев в евросообщество и может принести пользу в обеспечении правопорядка среди самих украинских беженцев.

Об этом пишет словацкое издание Dennikn.

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Пока что в городской полиции Братиславы называют главным условием свободно писать и говорить на словацком. Интересно, что украинцев могут взять на службу именно в городскую полицию, потому что в государственную полицию иностранцев брать на службу не имеют права, а у городских правоохранителей таких ограничений нет.

"Городская полиция Братиславы очень хотела бы принять в свои ряды граждан Украины. Закон не ставит никаких препятствий в этом плане, и городская полиция Братиславы открыта для граждан других стран", — говорит представитель городской полиции Петер Борко.

В статье словацких журналистов отмечается, что сейчас в Братиславе живет немало украинских беженцев и среди молодежи часто возникают ссоры. Были случаи и с нападениями с холодным оружием под воздействием наркотиков.

Большинство украинцев, проживающих в Словакии, имеют здесь временное место жительства. На конец 2024 года 13 901 украинец имел действительное разрешение на постоянное проживание в Словакии, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Польше с 1 ноября 2025 года начнут закрывать центры коллективного размещения. Поддержку будут оказывать только пенсионерам, беременным и людям с инвалидностью.

Напомним, что Европейский Союз согласился на продолжение временной защиты для граждан из Украины. Она будет действовать до 4 марта 2027 года.

Европейский союз работа украинцы полиция Словакия беженцы
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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