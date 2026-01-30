Свириденко заявила, що українцям перерахують комуналку через обстріли Росії

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що українці на тлі наслідків атак мають платити лише за ті комунальні послуги, які реально отримали. Наразі Кабмін вже ухвалив рішення щодо перерахунку плати за комуналку.

Про це вона поінформувала у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Що сказала Свириденко про перерахування плати за комуналку

"Уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів", — розповіла глава Кабміну.

За словами Свириденко, надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період ненадання послуг і відобразити суми у платіжках. Тобто - від споживачів ніякі додаткові заяви не потрібні, все буде автоматично.

"Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів. Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 2026 року", — пояснила прем'єр-міністерка.

Свириденко поінформувала про перерахунку комуналки. Фото: скриншот з Telegram

Глава уряду додала, що доручила Мінрозвитку громад і територій та Держпродспоживслужбі проконтролювати виконання рішення та доповісти про результати.

Нагадаємо, цього вечора президент України Володимир Зеленський говорив, що доручив Кабміну підготувати рішення, щоб люди, які були без опалення — не отримували платіжки за послуги, які не отримали.

Також ми писали, що українські постачальники вже оприлюднили ціни на газ на лютий 2026 року.