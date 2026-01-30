Відео
Головна Новини дня Люди без опалення не платитимуть за послуги, — Зеленський

Люди без опалення не платитимуть за послуги, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 19:43
Комунальні послуги — люди без опалення не платитимуть
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати рішення, щоб люди, які були без опалення, не отримували платежі за послуги, яких не було. За його словами, це мають забезпечити компанії. 

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 30 січня. 

Читайте також:

Як українці без опалення платитимуть за комунальні послуги

Зеленський розповів, що сьогодні доручив Уряду та прем'єр-міністру підготувати рішення, "яке забезпечить справедливість для людей, які місяцями були без опалення". За його словами, їм не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. 

"Якщо не було опалення, не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати", — наголосив глава держави.

Також він додав, що міністр енергетики, команда Уряду та Офісу президента будуть працювати максимально оперативно та точно, аби був результат. 

Нагадаємо, станом на 30 січня у Києві 378 багатоповерхових будинків залишаються без опалення. Більшість з них розташовані у Деснянському районі.

Водночас в МОЗ заявили, що холод у квартирах б'є по імунітету. Вимушене переохолодження вдома без опалення створює додаткові ризики захворювання.

Володимир Зеленський комунальні послуги опалення світло платіжка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
