Коммунальные услуги — люди без отопления платить не будут

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить решение, чтобы люди, которые были без отопления, не получали платежи за услуги, которых не было. По его словам, это должны обеспечить компании.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении в пятницу, 30 января.

Зеленский рассказал, что сегодня поручил Правительству и премьер-министру подготовить решение, "которое обеспечит справедливость для людей, которые месяцами были без отопления". По его словам, им не должны начислять оплату за услуги, которых не было.

"Если не было отопления, не должно быть и счетов. Это не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. Без бюрократии это должно заработать", — подчеркнул глава государства.

Также он добавил, что министр энергетики, команда правительства и Офиса президента будут работать максимально оперативно и точно, чтобы был результат.

Напомним, по состоянию на 30 января в Киеве 378 многоэтажных домов остаются без отопления. Большинство из них расположены в Деснянском районе.

В то же время в Минздраве заявили, что холод в квартирах бьет по иммунитету. Вынужденное переохлаждение дома без отопления создает дополнительные риски заболевания.