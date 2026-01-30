Свириденко заявила, что украинцам пересчитают коммуналку из-за обстрелов России

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что украинцы на фоне последствий атак должны платить только за те коммунальные услуги, которые реально получили. Сейчас Кабмин уже принял решение о перерасчете платы за коммуналку.

Об этом она проинформировала в своем Telegram-канале.

Что сказала Свириденко о перечислении платы за коммуналку

"Правительство приняло решение, которое гарантирует автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов", — рассказала глава Кабмина.

По словам Свириденко, поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно осуществить перерасчет за весь период непредоставления услуг и отразить суммы в платежках. То есть — от потребителей никакие дополнительные заявления не нужны, все будет автоматически.

"Информация о количестве дней отсутствия услуг по каждому дому должна быть обнародована на сайтах операторов. Суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026 года", — пояснила премьер-министр.

Глава правительства добавила, что поручила Минразвития общин и территорий и Госпродпотребслужбе проконтролировать выполнение решения и доложить о результатах.

Напомним, этим вечером президент Украины Владимир Зеленский говорил, что поручил Кабмину подготовить решение, чтобы люди, которые были без отопления — не получали платежки за услуги, которые не получили.

Также мы писали, что украинские поставщики уже обнародовали цены на газ на февраль 2026 года.