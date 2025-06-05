Мобільний зв’язок в Україні можуть тимчасово відключати — військовий назвав причину

Телефон в руках. Фото ілюстративне: Pexels

Командир роти зв'язку управління 241-ї окремої бригади ТРО Андрій Немировський заявив, що українцям варто бути готовими до відключення мобільного звʼязку. За його словами, це один із способів боротьби з російськими безпілотниками.

Про це Андрій Немировський сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 5 червня.

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Відключення мобільного звʼязку

Немировський каже, що можуть бути тимчасові перебої із мобільним звʼязком заради безпеки. За його словами, йдеться про локальні заходи проти ворожих дронів, зокрема типу Shahed.

Водночас влада України думаю над тим, щоб люди не втрачали звʼязок один з одним.

"Населенню потрібно буде з розумінням до цього поставитись. Зараз, я думаю, що держава вже знаходить варіанти та способи для того, щоб не було втрачено звʼязок у населення", — зазначив Немировський.

Він додав, що військовий звʼязок буде залишатися стабільний незалежно від ситуації.

Нагадаємо, у ніч проти 5 червня російські окупанти дронами атакували Прилуки на Чернігівщині. Загарбники вбили пʼятьох людей.

Крім того, армія РФ обстріляла Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок.