Мобильную связь в Украине могут временно отключать — военный назвал причину

Телефон в руках. Фото иллюстративное: Pexels

Командир роты связи управления 241-й отдельной бригады ТРО Андрей Немировский заявил, что украинцам стоит быть готовыми к отключению мобильной связи. По его словам, это один из способов борьбы с российскими беспилотниками.

Об этом Андрей Немировский сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 5 июня.

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Отключение мобильной связи

Немировский говорит, что могут быть временные перебои с мобильной связью ради безопасности. По его словам, речь идет о локальных мерах против вражеских дронов, в частности типа Shahed.

В то же время власти Украины думаю над тем, чтобы люди не теряли связь друг с другом.

"Населению нужно будет с пониманием к этому отнестись. Сейчас, я думаю, что государство уже находит варианты и способы для того, чтобы не была потеряна связь у населения", — отметил Немировский.

Он добавил, что военная связь будет оставаться стабильной независимо от ситуации.

Напомним, в ночь на 5 июня российские оккупанты дронами атаковали Прилуки на Черниговщине. Захватчики убили пятерых человек.

Кроме того, армия РФ обстреляла Харьков дронами-камикадзе. Зафиксированы повреждения многоэтажек.