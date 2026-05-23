Українці здатні тримати меч у руках: Буданов привітав з Днем Героїв

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

У суботу, 23 травня, керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав українців із Днем Героїв. У своєму зверненні він нагадав про історичні витоки цього дня та його зв’язок із національно-визвольним рухом. Також Буданов підкреслив безперервність української боротьби та значення пам’яті про героїв минулого й сучасності.

Кирило Буданов зазначив, що День Героїв бере початок із національно-визвольного руху ХХ століття та періоду підпільної боротьби за відновлення української державності.

У зверненні глава ОПУ наголосив, що це день вшанування всіх, хто обирав спротив і боротьбу за свободу, а також формував основу сильної української держави.

Окремо Буданов підкреслив тяглість історії українського народу та передачу цінностей від покоління до покоління. Саме ці основи, як зазначив очільник ОПУ, формують націю та визначають її розвиток у майбутньому.

Також у зверненні Буданова йдеться про те, що поняття українського Героя охоплює людину-борця, яка усвідомлено діє заради свободи, гідності та права жити на власній землі. Відзначення цього дня нагадує про постаті князів, гетьманів, отаманів і лідерів визвольних рухів різних епох.

Представник ОПУ зауважив, що у Києві цього дня також вшановують діячів українського визвольного руху, зокрема полковника армії УНР та лідера ОУН Андрія Мельника і його дружину Софію. Їхнє повернення в Україну, за словами Буданова, є важливим кроком у формуванні Пантеону видатних українців.

Окремо у зверненні керівник Офісу президента підкреслив значення створення Пантеону як способу збереження історичної пам’яті та передачі правди майбутнім поколінням. Саме через це, на його думку, українські герої минулого і сучасності залишаються прикладом незламності та боротьби.

"Наші Герої, наші славетні мужі минулого й сучасності завжди будуть з нами — своїм прикладом свідчитимуть, що українці непокірні та здатні тримати меч у міцних вправних руках!", — резюмував Буданов.

Новини.LIVE інформували, що 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти — професійне свято одного з ключових родів військ Збройних сил, що діє на морі та суходолі. Перші підрозділи української морської піхоти з’явилися ще у 1918 році під час Української Держави. Після відновлення незалежності цей рід військ був відроджений у складі ВМС ЗСУ та став важливою складовою сучасної армії.

Новини.LIVE також повідомляли, що 23 травня Президент України Володимир Зеленський привітав морських піхотинців із професійним святом. Він відзначив їхню стійкість, відданість та важливу роль у захисті України на найскладніших напрямках фронту. Також глава держави наголосив, що морська піхота разом з іншими підрозділами Сил оборони щодня демонструє незламність українського духу.