Украинцы способны держать меч в руках: Буданов поздравил с Днем Героев

Дата публикации 23 мая 2026 11:12
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В субботу, 23 мая, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днем Героев. В своем обращении он напомнил об исторических истоках этого дня и его связи с национально-освободительным движением. Также Буданов подчеркнул непрерывность украинской борьбы и значение памяти о героях прошлого и современности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов отметил, что День Героев берет начало с национально-освободительного движения ХХ века и периода подпольной борьбы за восстановление украинской государственности.

В обращении глава ОПУ отметил, что это день чествования всех, кто выбирал сопротивление и борьбу за свободу, а также формировал основу сильного украинского государства.

Отдельно Буданов подчеркнул преемственность истории украинского народа и передачу ценностей от поколения к поколению. Именно эти основы, как отметил глава ОПУ, формируют нацию и определяют ее развитие в будущем.

Также в обращении Буданова говорится о том, что понятие украинского Героя охватывает человека-борца, который осознанно действует ради свободы, достоинства и права жить на собственной земле. Празднование этого дня напоминает о фигурах князей, гетманов, атаманов и лидеров освободительных движений разных эпох.

Представитель ОПУ отметил, что в Киеве в этот день также чествуют деятелей украинского освободительного движения, в частности полковника армии УНР и лидера ОУН Андрея Мельника и его жену Софию. Их возвращение в Украину, по словам Буданова, является важным шагом в формировании Пантеона выдающихся украинцев.

Отдельно в обращении руководитель Офиса президента подчеркнул значение создания Пантеона как способа сохранения исторической памяти и передачи правды будущим поколениям. Именно поэтому, по его мнению, украинские герои прошлого и современности остаются примером несокрушимости и борьбы.

"Наши Герои, наши славные мужи прошлого и современности всегда будут с нами — своим примером будут свидетельствовать, что украинцы непокорны и способны держать меч в крепких умелых руках!",  резюмировал Буданов.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 23 мая в Украине отмечают День морской пехоты — профессиональный праздник одного из ключевых родов войск Вооруженных сил, действующего на море и суше. Первые подразделения украинской морской пехоты появились еще в 1918 году во время Украинского Государства. После восстановления независимости этот род войск был возрожден в составе ВМС ВСУ и стал важной составляющей современной армии.

Новини.LIVE также сообщали, что 23 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником. Он отметил их стойкость, преданность и важную роль в защите Украины на самых сложных направлениях фронта. Также глава государства подчеркнул, что морская пехота вместе с другими подразделениями Сил обороны ежедневно демонстрирует несокрушимость украинского духа.

история Кирилл Буданов День героев Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
