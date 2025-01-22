Е-консул — МЗС анонсувало розширення послуг для українців за кордоном

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга / Facebook

Міністерство закордонних справ оголосило про плани спростити доступ українців за кордоном до консульських послуг завдяки впровадженню системи "Е-консул". Серед запланованих нововведень — запуск автоматизованих нотаріальних сервісів у всіх дипломатичних установах України за кордоном.

Про це повідомило МЗС.

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Консульські послуги для українців закордоном

"Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль", — зазначив він.

Міністр оголосив про плани запустити нові цифрові сервіси в системі "Е-консул" протягом найближчих шести місяців. Ці послуги будуть орієнтовані на найзатребуваніші запити українців за кордоном. За словами міністра, нова система забезпечить такий самий простий і зручний доступ до державних послуг, як "Дія" для громадян України.

Також було анонсовано, що вже у лютому у кількох країнах з’явиться можливість замовляти кур’єрську доставку закордонних паспортів. Цей сервіс буде реалізовано у співпраці з "Новою Поштою".

Андрій Сибіга повідомив, що вже навесні Міністерство закордонних справ розпочне видачу водійських посвідчень для українців за кордоном.

За його словами, у другій половині 2025 року планується запуск комплексної послуги з реєстрації народження дитини за кордоном. Вона включатиме державну реєстрацію народження, оформлення громадянства України за народженням, реєстрацію дитини в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, а також внесення до Єдиного державного демографічного реєстру.

Також у цей період в українських дипломатичних установах має стати доступною послуга з оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Сибіга наголосив, що МЗС працює над впровадженням і інших нових інструментів для спрощення доступу до консульських послуг. Деталі про ці ініціативи планують оголосити вже цього року.

Нагадаємо, віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов зазначив, що наразі за кордоном перебуває близько 20-25 мільйонів українців.

Водночас з 2025 року для громадян України в’їзд до ЄС стане платним через впровадження нової системи авторизації подорожей ETIAS.