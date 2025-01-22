Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Українці за кордоном матимуть більше консульських послуг — МЗС arrow

Українці за кордоном матимуть більше консульських послуг — МЗС

22 січня 2025 20:52
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Е-консул — МЗС анонсувало розширення послуг для українців за кордоном
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга / Facebook
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Міністерство закордонних справ оголосило про плани спростити доступ українців за кордоном до консульських послуг завдяки впровадженню системи "Е-консул". Серед запланованих нововведень — запуск автоматизованих нотаріальних сервісів у всіх дипломатичних установах України за кордоном.

Про це повідомило МЗС

Читайте також:

Консульські послуги для українців закордоном

"Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль", — зазначив він.

Міністр оголосив про плани запустити нові цифрові сервіси в системі "Е-консул" протягом найближчих шести місяців. Ці послуги будуть орієнтовані на найзатребуваніші запити українців за кордоном. За словами міністра, нова система забезпечить такий самий простий і зручний доступ до державних послуг, як "Дія" для громадян України.

Також було анонсовано, що вже у лютому у кількох країнах з’явиться можливість замовляти кур’єрську доставку закордонних паспортів. Цей сервіс буде реалізовано у співпраці з "Новою Поштою".

Андрій Сибіга повідомив, що вже навесні Міністерство закордонних справ розпочне видачу водійських посвідчень для українців за кордоном.

За його словами, у другій половині 2025 року планується запуск комплексної послуги з реєстрації народження дитини за кордоном. Вона включатиме державну реєстрацію народження, оформлення громадянства України за народженням, реєстрацію дитини в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, а також внесення до Єдиного державного демографічного реєстру.

Також у цей період в українських дипломатичних установах має стати доступною послуга з оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Сибіга наголосив, що МЗС працює над впровадженням і інших нових інструментів для спрощення доступу до консульських послуг. Деталі про ці ініціативи планують оголосити вже цього року.

Нагадаємо, віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов зазначив, що наразі за кордоном перебуває близько 20-25 мільйонів українців.

Водночас з 2025 року для громадян України в’їзд до ЄС стане платним через впровадження нової системи авторизації подорожей ETIAS.

українці МЗС Андрій Сибіга закордон консульство

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:43 Чи можна забронювати людину з оперативного резерву

21:41 З'явились нові деталі справи — генерала Галушкіна знову затримали

21:12 Samsung офіційно представила Galaxy S25 та Galaxy S25+ — деталі

21:06 Гучний вибух прогримів у Харкові — подробиці

21:04 На Київщині затримали чоловіків, які викрали немовля через борги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:56 Графіки відключення світла в Одесі — до чого готуватися людям

20:52 Українці за кордоном матимуть більше консульських послуг — МЗС

20:49 Samsung офіційно представила Galaxy S25 Ultra — які ціни

20:49 Розуміють небезпеку — Корнієнко про мотивацію країн допомагати

20:23 Україна в Брюсселі підписала угоду щодо НАТО — про що йдеться

21:43 Чи можна забронювати людину з оперативного резерву

21:41 З'явились нові деталі справи — генерала Галушкіна знову затримали

21:12 Samsung офіційно представила Galaxy S25 та Galaxy S25+ — деталі

21:06 Гучний вибух прогримів у Харкові — подробиці

21:04 На Київщині затримали чоловіків, які викрали немовля через борги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:56 Графіки відключення світла в Одесі — до чого готуватися людям

20:52 Українці за кордоном матимуть більше консульських послуг — МЗС

20:49 Samsung офіційно представила Galaxy S25 Ultra — які ціни

20:49 Розуміють небезпеку — Корнієнко про мотивацію країн допомагати

20:23 Україна в Брюсселі підписала угоду щодо НАТО — про що йдеться

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати