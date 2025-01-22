Е-консул — МИД анонсировал расширение услуг для украинцев за рубежом

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига / Facebook

Министерство иностранных дел объявило о планах упростить доступ украинцев за границей к консульским услугам благодаря внедрению системы "Е-консул". Среди запланированных нововведений — запуск автоматизированных нотариальных сервисов во всех дипломатических учреждениях Украины за рубежом.

Об этом сообщило МИД.

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Консульские услуги для украинцев заграницей

"Это означает, что в "е-Консул" можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости — добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ. Экономия времени и усилий", — отметил он.

Министр объявил о планах запустить новые цифровые сервисы в системе "Е-консул" в течение ближайших шести месяцев. Эти услуги будут ориентированы на самые востребованные запросы украинцев за рубежом. По словам министра, новая система обеспечит такой же простой и удобный доступ к государственным услугам, как "Дія" для граждан Украины.

Также было анонсировано, что уже в феврале в нескольких странах появится возможность заказывать курьерскую доставку загранпаспортов. Этот сервис будет реализован в сотрудничестве с "Новой Почтой".

Андрей Сибига сообщил, что уже весной Министерство иностранных дел начнет выдачу водительских удостоверений для украинцев за рубежом.

По его словам, во второй половине 2025 года планируется запуск комплексной услуги по регистрации рождения ребенка за рубежом. Она будет включать государственную регистрацию рождения, оформление гражданства Украины по рождению, регистрацию ребенка в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, а также внесение в Единый государственный демографический реестр.

Также в этот период в украинских дипломатических учреждениях должна стать доступной услуга по оформлению налогового номера (РНОКПП) и ID-карты.

Сибига отметил, что МИД работает над внедрением и других новых инструментов для упрощения доступа к консульским услугам. Детали об этих инициативах планируют объявить уже в этом году.

Напомним, вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов отметил, что сейчас за рубежом находится около 20-25 миллионов украинцев.

В то же время с 2025 года для граждан Украины въезд в ЕС станет платным из-за внедрения новой системы авторизации путешествий ETIAS.