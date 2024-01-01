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Українці сьогодні відзначають Обрізання Господнє — щирі привітання та листівки

1 січня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Обрізанням Господнім 1 січня 2024 — теплі привітання та красиві листівки
Жінка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Уперше українці будуть святкувати Обрізання Господнє 1 січня. Свято традиційно припадає на восьмий день після Різдва Христового. 

Розповідаємо про значення цієї важливої для вірян дати, а також ділимося красивими та щирими привітаннями й листівками. 

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Що таке Обрізання Господнє

У це свято віряни згадують важливу подію — день, коли Діва Марія та Йосип Обручник принесли до храму Сина й уперше прилюдно назвали Його Ісусом. До цього Ангел Господень казав Святому Сімейству, що в них народиться син, на ім'я Ісус, але це пророцтво було таємницею. Саме тому 1 січня ще називають Днем імені Христового та Днем Ісусової молитви.

Також у храмі здійснили й сам обряд обрізання, який був обов'язковим за старозавітним законом для всіх хлопчиків на їхній восьмий день життя, а сама традиція символізувала зв'язок дитини з Богом і очищення від первородного гріха. 

 

Що таке Обрізання Господнє
Зображення ікони: Обрізання Господнє. Фото: google.com 

Обрізання Господнє 2023 — суть свята

Як підкреслюють церковнослужителі, обряд символізує важливість смирення людини перед Богом, необхідність дотримуватися Божих законів і відмовитися від гріховних пристрастей.

Насправді Ісус як безгрішний Божий син не потребував цього обряду. Але його приклад показав, що всім вірянам однаково важливо змиритися і дотримуватися християнських законів.

Як відзначають Обрізання Господнє

Цікаво, що Обрізання Господнє тісно переплетено з народними традиціями і язичницькими обрядами, адже по даті збігається з Днем Василя і Новим роком (раніше святкували 14 січня). 

Всі віряни, звичайно, відвідують церковну службу. Також у цей день українці традиційно накривають багатий ситний стіл, готують страви зі свинини, кличуть гостей. День намагаються провести весело. Хлопчики й чоловіки ходять посівати, а дівчата ворожать на долю і женихів. 

 

Як відзначають Обрізання Господнє
Свято Василя та Обрізання Господнє в Україні. Фото: google.com

Сильна молитва на свято Обрізання Господнє

"Ісусова молитва" вважається улюбленою серед православних ченців. У монастирях її називають також найсильнішою і часто порівнюють з молитвою "Отче Наш".

Звучить "Ісусова молитва" дуже просто:

"Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь".

Читати ці слова можна стільки разів, скільки бажає ваше серце.

Обрізання Господнє 1 січня 2024 року — красиві привітання у прозі

Щиро вітаю усю вашу родину з цим важливим для кожного вірянина святом — Обрізанням Господнім. Бажаю, щоб у вашому домі завжди панували затишок та тепло. А Господь захищав та оберігав від усіх негараздів. 

***

Вітаю зі святом Обрізання Господнього. Бажаю завжди знаходити світлий шлях навіть у найпохмуріший день, щиро любити й всією душею сподіватися на мир!

***

У день Обрізання Господнього бажаю світлих надій душі та добрих прагнень серця, небесної допомоги у скрутну хвилину і міцної віри.

***

Нехай Господь буде з тобою, хай щастя наповнює твоє серце. З Обрізанням Господнім!

***

У свято Обрізання Господнього від щирого серця бажаю вам миру за вікном. Нехай у домі панує добробут, взаємоповага та щастя. 

***

У день Обрізання Господнього бажаю ніколи не втрачати віри в Бога і завжди берегти в серці надію на благо. Нехай завжди супроводжує міцне здоров'я та успіх у всіх справах. Зі святом!

Листівки до свята Обрізання Господнє

 

З Обрізанням Господнім 1 січня 2024 — теплі привітання
Листівки до свята Обрізання Господнє. Фото: Новини.LIVE
Листівки до свята Обрізання Господнє 2024
Листівки до свята Обрізання Господнє. Фото: Новини.LIVE
Обрізання Господнє 1 січня 2024 року — красиві привітання
Листівки до свята Обрізання Господнє. Фото: Новини.LIVE

 

Нагадаємо, ми публікували детальний церковний календар свят на січень 2024 року. Коли відзначатимемо Обрізання Господнє та Хрещення Господнє.

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