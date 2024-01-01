С Обрезанием Господним 1 января 2024 — теплые поздравления и красивые открытки

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Впервые украинцы будут праздновать Обрезание Господне 1 января. Праздник традиционно выпадает на восьмой день после Рождества Христова.

Рассказываем о значении этой важной для верующих даты, а также делимся красивыми и искренними поздравлениями и открытками.

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Что такое Обрезание Господне

В этот праздник верующие вспоминают важное событие — день, когда Дева Мария и Иосиф Обручник принесли в храм Сына и впервые публично назвали Его Иисусом. До этого Ангел Господень говорил Святому Семейству, что у них родится сын, по имени Иисус, но это пророчество было тайной. Именно поэтому 1 января еще называют Днем имени Христова и Днем молитвы Иисуса.

Также в храме совершили и сам обряд обрезания, который был обязательным по ветхозаветному закону для всех мальчиков на их восьмой день жизни, а сама традиция символизировала связь ребенка с Богом и очищение от первородного греха.

Изображение иконы: Обрезание Господне. Фото: google.com

Обрезание Господне 2023 — суть праздника

Как подчеркивают церковнослужители, обряд символизирует важность смирения человека перед Богом, необходимость соблюдать Божьи законы и отказаться от греховных страстей.

На самом деле Иисус как безгрешный сын Божий не нуждался в этом обряде. Но его пример показал, что всем верующим все равно важно смириться и соблюдать христианские законы.

Как отмечают Обрезание Господне

Интересно, что обрезание Господне тесно переплетено с народными традициями и языческими обрядами, ведь по дате оно совпадает с Днем Васыля и Новым годом (ранее праздновали 14 января).

Все верующие, конечно, посещают церковную службу. Также в этот день украинцы традиционно накрывают богатый сытный стол, готовят блюда из свинины, зовут гостей. День пытаются провести весело. Мальчики и мужчины ходят посевать, а девушки гадают на долю и женихов.

Праздник Васыля и Обрезание Господне в Украине. Фото: google.com

Сильная молитва на праздник Обрезание Господне

"Иисусовая молитва" считается любимой среди православных монахов. В монастырях ее называют также сильнейшей и часто сравнивают с молитвой Отче Наш.

Звучит "Иисусовая молитва" очень просто:

"Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас. Аминь".

Читать эти слова можно столько раз, сколько желает ваше сердце.

Обрезание Господне 1 января 2024 года — красивые поздравления в прозе

Искренне поздравляю всю вашу семью с этим важным для каждого верующего праздником — Обрезанием Господним. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили уют и тепло. А Господь защищал и оберегал от всех бед.

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Поздравляю с праздником Обрезания Господня. Желаю всегда находить светлый путь даже в самый пасмурный день, искренне любить и всей душой надеяться на мир!

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В день Обрезания Господня желаю светлых надежд души и добрых стремлений сердца, небесной помощи в трудную минуту и крепкой веры.

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Пусть Господь будет с тобой, а счастье наполняет твое сердце. С Обрезанием Господним!

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В праздник Обрезания Господня от всего сердца желаю вам мира за окном. Пусть в доме царит благополучие, взаимоуважение и счастье.

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В день Обрезания Господня желаю никогда не терять веры в Бога и всегда хранить в сердце надежду на благо. Пусть всегда сопровождает крепкое здоровье и успех во всех делах. С праздником!

Открытки к празднику Обрезание Господне

Открытки к празднику Обрезание Господне. Фото: Новини.LIVE

Открытки к празднику Обрезание Господне. Фото: Новини.LIVE

Открытки к празднику Обрезание Господне. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на январь 2024 года. Когда отметим Обрезание Господне и Крещение Господне.