Українці передали конгрессменам США іграшки дітей, які загинули внаслідок росіян

Виступ Ярослава Базилевича. Фото: Новини.LIVE

У столиці США на цьому тижні стартував щорічний український тиждень. На тлі цього до Вашингтона приїхали чоловіки з України, які внаслідок російських атак втратили свої сім'ї.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Максим Кулик із Кривого Рогу і Ярослав Базилевич зі Львова — це українські чоловіки, які втратили усе. Зокрема, Кулик внаслідок удару РФ втратив дружину, двох синів та новонароджену доньку. А Базилевич втратив дружину і трьох доньок, коли балістична ракета росіян прилетіла в їхню квартиру у Львові.

Обидва чоловіки перебуваючи у Вашингтоні, виступили перед американським конгресменами. Вони звернулись до США із закликом відновити справедливість та міжнародне право.

Після емоційних промов чоловіки передали республіканцю з Південної Кароліни Джо Вілсону особисті речі: іграшку Демида, якому мало виповнитися три роки, та сімейну фотографію Базилевича.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 7 лютого, у Вашингтоні завершився Український молитовний сніданок. Цього року на зустріч приїхала найбільша кількість представників української делегації.

Також ми повідомляли, що наступного тижня президент України з Зеленський може зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.