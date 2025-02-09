Украинцы передали конгрессменам США игрушки детей, погибших в результате россиян

Выступление Ярослава Базилевича. Фото: Новини.LIVE

В столице США на этой неделе стартовала ежегодная украинская неделя. На фоне этого в Вашингтон приехали мужчины из Украины, которые в результате российских атак потеряли свои семьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Максим Кулик из Кривого Рога и Ярослав Базилевич из Львова — это украинские мужчины, которые потеряли все. В частности, Кулик в результате удара РФ потерял жену, двух сыновей и новорожденную дочь. А Базилевич потерял жену и трех дочерей, когда баллистическая ракета россиян прилетела в их квартиру во Львове.

Оба мужчины находясь в Вашингтоне, выступили перед американским конгрессменами. Они обратились к США с призывом восстановить справедливость и международное право.

После эмоциональных речей мужчины передали республиканцу из Южной Каролины Джо Уилсону личные вещи: игрушку Демида, которому должно было исполниться три года, и семейную фотографию Базилевича.

Напомним, что в пятницу, 7 февраля, в Вашингтоне завершился Украинский молитвенный завтрак. В этом году на встречу приехало наибольшее количество представителей украинской делегации.

Также мы сообщали, что на следующей неделе президент Украины с Зеленский может встретиться на с президентом США Дональдом Трампом.