Якість питної води в Україні: норми ЄС наразі неможливо виконати

Голосування у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила закон про європейські стандарти питної води, але на практиці його неможливо реалізувати. Головною перепоною є відсутність реальних джерел фінансування для органів місцевого самоврядування, на які покладено відповідальність за виконання цих норм.

Про це в ефірі проєкту Вечір.LIVE ексклюзивно розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок.

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Україна не має коштів на тотальний ремонт водопровідних мереж

Політик розкритикував рішення перекласти чергові фінансові зобов'язання на громади, бюджети яких і так суттєво виснажені. Він нагадав, що у місцевої влади вилучають реверсні дотації та податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), але держава при цьому не компенсує борги за енергетичними тарифами. Окрім цього, на місця постійно перекидають додаткові витрати, зокрема на облаштування блокпостів чи організацію харчування.

"А є джерело і якісь підґрунтя, де брати гроші на ці всі речі, які повинні зробити відповідно до тексту законопроєкту органи місцевого самоврядування, яких кожен божий день чимось навантажують видатками", — наголосив парламентар.

Депутат переконаний, що ухвалений підхід абсолютно не вирішує глобальної проблеми з водопостачанням. На його думку, ініціатива запрацює лише за умови розробки урядом комплексної державної програми з чітким планом дій, детальним проєктуванням систем водопостачання та водовідведення.

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Євтушок додав, що залишати це питання на розсуд виключно керівників територіальних громад небезпечно, адже пріоритети на місцях сильно різняться.

"Отакий точковий підхід, який проголосували сьогодні в парламенті, абсолютно не вирішує це питання", — зазначив народний обранець.

Він пояснив, що без державного контролю кошти можуть піти на інші потреби: "В одній громаді міській там голова може думати і дбати про це. А в іншій буде думати за якісь інші речі, за іміджеві якісь проєкти, там фонтани, бруківки, всі якісь інші речі. І не думати за якість питної води для мешканців своєї громади".

Новини.LIVE повідомляли, що влітку Європейський Союз офіційно відкрив шостий кластер переговорів щодо вступу України, який охоплює зовнішні відносини, спільну безпеку, торгівлю та гуманітарну політику. У Брюсселі окремо відзначили відчутний темп українських реформ, які держава продовжує впроваджувати попри повномасштабну війну.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив повноцінний вступ України до ЄС до завершення бойових дій, проте запропонував компромісний проміжний варіант. На його думку, перехідним етапом на шляху до повної інтеграції могло б стати асоційоване членство.