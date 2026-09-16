Качество питьевой воды в Украине: нормы ЕС пока невозможно выполнить

Голосование в Верховной Раде. Фото: Верховная Рада

Верховная Рада приняла закон о европейских стандартах питьевой воды, но на практике его невозможно реализовать. Главным препятствием является отсутствие реальных источников финансирования для органов местного самоуправления, на которые возложена ответственность за выполнение этих норм.

Об этом в эфире проекта Вечір.LIVE эксклюзивно рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок.

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У Украины нет средств на капитальный ремонт водопроводных сетей

Политик раскритиковал решение переложить очередные финансовые обязательства на общины, бюджеты которых и так существенно истощены. Он напомнил, что у местных властей изымают реверсные дотации и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), но государство при этом не компенсирует долги по энергетическим тарифам. Кроме того, на места постоянно перекладывают дополнительные расходы, в частности на обустройство блокпостов или организацию питания.

"А есть ли источник и какие-то основания, откуда брать деньги на все эти вещи, которые должны сделать в соответствии с текстом законопроекта органы местного самоуправления, которых каждый божий день чем-то обременяют расходами", — подчеркнул парламентарий.

Депутат убежден, что принятый подход абсолютно не решает глобальную проблему с водоснабжением. По его мнению, инициатива заработает только при условии разработки правительством комплексной государственной программы с четким планом действий, детальным проектированием систем водоснабжения и водоотведения.

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Евтушок добавил, что оставлять этот вопрос на усмотрение исключительно руководителей территориальных общин опасно, ведь приоритеты на местах сильно различаются.

"Такой точечный подход, за который сегодня проголосовали в парламенте, абсолютно не решает этот вопрос", — отметил народный избранник.

Он пояснил, что без государственного контроля средства могут пойти на другие нужды: "В одной городской общине глава может думать и заботиться об этом. А в другой будет думать о каких-то других вещах, о каких-то имиджевых проектах — фонтанах, брусчатке и прочем. И не будет заботиться о качестве питьевой воды для жителей своей громады".

Новини.LIVE сообщали, что летом Европейский Союз официально открыл шестой кластер переговоров о вступлении Украины, который охватывает внешние отношения, общую безопасность, торговлю и гуманитарную политику. В Брюсселе отдельно отметили заметный темп украинских реформ, которые государство продолжает внедрять, несмотря на полномасштабную войну.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц исключил полноценное вступление Украины в ЕС до завершения боевых действий, однако предложил компромиссный промежуточный вариант. По его мнению, переходным этапом на пути к полной интеграции могло бы стать ассоциированное членство.