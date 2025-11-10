Українці можуть заробляти на генераторах — що для цього потрібно

Генератори на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українцям пропонують заробляти на генераторах. Їм необхідно буде заживлювати базові станції операторів, аби під час блекаутів громадяни могли бути зі звʼязком.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри у понеділок, 10 листопада.

Заробіток на генераторах

"Якщо ви маєте генератор потужністю від 7,2 кВт, підключіть його та отримуйте орієнтовно від 110 до 140 грн за годину. Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична — близько 1 720 грн", — йдеться у повідомленні.

Для долучення до проєкту необхідно зателефонувати на гарячу лінію, а оператор підбере найближчу базову станцію, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти. Далі фахівець зателефонує охочому та перевірить технічні можливості, а також домовиться про всі умови та укладе угоду.

У Мінцифри зауважили, що людина відповідає за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції — відповідальність оператора.

"Це спільна справа держави, бізнесу та громадян. Кожен підключений генератор — реальна допомога людям залишатися на зв’язку в критичні моменти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що Україна може продовжити пільги на електрогенератори на рік.

Раніше економіст Володимир Чижід розповів, що буде з цінами на генератори в Україні найближчим часом.