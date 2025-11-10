Украинцы могут зарабатывать на генераторах — что для этого нужно

Украинцы могут зарабатывать на генераторах во время блэкаута
Украинцам предлагают зарабатывать на генераторах. Им необходимо будет запитывать базовые станции операторов, чтобы во время блэкаутов граждане могли быть со связью.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в понедельник, 10 ноября.
Заработок на генераторах
"Если у вас есть генератор мощностью от 7,2 кВт, подключите его и получайте ориентировочно от 110 до 140 грн в час. Например, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1 320 грн, юридическое — около 1 720 грн", — говорится в сообщении.
Для присоединения к проекту необходимо позвонить на горячую линию, а оператор подберет ближайшую базовую станцию, объяснит условия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст контакты. Далее специалист позвонит желающему и проверит технические возможности, а также договорится обо всех условиях и заключит соглашение.
В Минцифры отметили, что человек отвечает за обслуживание и заправку генератора. Техническое подключение к базовой станции — ответственность оператора.
"Это общее дело государства, бизнеса и граждан. Каждый подключенный генератор — реальная помощь людям оставаться на связи в критические моменты", — говорится в сообщении.
