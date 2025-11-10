Видео
Видео

Украинцы могут зарабатывать на генераторах во время блэкаута

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:57
обновлено: 17:57
Украинцы могут зарабатывать на генераторах — что для этого нужно
Генераторы на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцам предлагают зарабатывать на генераторах. Им необходимо будет запитывать базовые станции операторов, чтобы во время блэкаутов граждане могли быть со связью.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в понедельник, 10 ноября.

Заработок на генераторах

"Если у вас есть генератор мощностью от 7,2 кВт, подключите его и получайте ориентировочно от 110 до 140 грн в час. Например, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо получит ориентировочно 1 320 грн, юридическое — около 1 720 грн", — говорится в сообщении.

Для присоединения к проекту необходимо позвонить на горячую линию, а оператор подберет ближайшую базовую станцию, объяснит условия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст контакты. Далее специалист позвонит желающему и проверит технические возможности, а также договорится обо всех условиях и заключит соглашение.

В Минцифры отметили, что человек отвечает за обслуживание и заправку генератора. Техническое подключение к базовой станции — ответственность оператора.

"Это общее дело государства, бизнеса и граждан. Каждый подключенный генератор — реальная помощь людям оставаться на связи в критические моменты", — говорится в сообщении.

Напомним, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что Украина может продлить льготы на электрогенераторы на год.

Ранее экономист Владимир Чижид рассказал, что будет с ценами на генераторы в Украине в ближайшее время.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
