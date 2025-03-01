Українська мова може стати іноземною у школах країн-партнерів

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: facebook/oksenlisovyi

Міністерство освіти і науки України веде переговори з країнами-партнерами щодо впровадження в їхніх школах української мови як іноземної. Наразі за кордоном перебувають 340 тисяч українських школярів.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у Верховній Раді.

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Міністр розповів, зараз за кордом перебувають близько 340 тисяч українських школярів, і вони часто змушені вивчати одразу кілька мов, включно з російською. Лісовий вважає, що вивчення української мови в іноземних школах могло б розвантажити дітей. За його словами, партнери позитивно ставляться до такої ідеї.

"Ми розуміємо, що українська мова як іноземна має перспективу, про що ведемо переговори з країнами-партнерами і маємо щодо цього схвальну позицію багатьох міністерств освіти", — сказав Оксен Лісовий.

Він додав, що ця пропозиція передбачає вивчення української мови за програмою для іноземців, тобто з азів, і над цим вже активно працюють. Міністр підкреслив, що українське відомство вже зробило низку кроків в межах підготовчої роботи, зокрема розробляє стандарти.

Що стосується термінів початку викладання української мови за кордоном, то все залежить від прогресу в переговорах з кожною країною.

Нагадаємо, журналіст з Нової Зеландії вивчає українську та висвітлює війну. Він прибув до України ще перед повномасштабним вторгненням РФ.

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