Журналіст із Нової Зеландії вивчає українську та висвітлює події з фронту — відео

Журналіст із Нової Зеландії Том. Фото: скриншот з відео

На Мюнхенській безпековій конференції був присутній журналіст із Нової Зеландії Том, який вивчає українську мову. За декілька тижнів до повномасштабного вторгнення він побував у Маріуполі.

Колегу із Нової Зеландії зустріла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у неділю, 16 лютого.

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Том прибув в Україну ще до початку масштабної війни проти російських окупантів. Він є журналістом місцевого видання у Новій Зеландії та висвітлює події з фронту для інших медіа.

Він каже, що українська мова для нього непроста. Йдеться про відмінки та специфіку слов’янських мов. Однак Том наполегливо продовжує її вивчати.

Нагадаємо, письменниця Оксана Забужко пояснила, чому неправильно в українській мові вживати фразу "зізнаватися у коханні".

Також доцентка кафедри філології Українського католицького університету Олена Синчак зазначила, що чимало жінок свідомо уникають фемінітивів. На її думку, це зумовлено мовними нормами, які закріпилися в суспільстві.