Журналист из Новой Зеландии изучает украинский и освещает события с фронта — видео

Журналист из Новой Зеландии Том. Фото: скриншот видео

На Мюнхенской конференции по безопасности присутствовал журналист из Новой Зеландии Том, который изучает украинский язык. За несколько недель до полномасштабного вторжения он побывал в Мариуполе.

Коллегу из Новой Зеландии встретила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в воскресенье, 16 февраля.

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Том прибыл в Украину еще до начала масштабной войны против российских оккупантов. Он является журналистом местного издания в Новой Зеландии и освещает события с фронта для других медиа.

Он говорит, что украинский язык для него непростой. Речь идет о падежах и специфике славянских языков. Однако Том настойчиво продолжает его изучать.

Напомним, писательница Оксана Забужко объяснила, почему неправильно в украинском языке употреблять фразу "зізнаватися у коханні".

Также доцент кафедры филологии Украинского католического университета Елена Синчак отметила, что многие женщины сознательно избегают феминитивов. По ее мнению, это обусловлено языковыми нормами, которые закрепились в обществе.