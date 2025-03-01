Украинский язык может стать иностранным в школах стран-партнеров

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: facebook/oksenlisovyi

Министерство образования и науки Украины ведет переговоры со странами-партнерами по внедрению в их школах украинского языка как иностранного. Сейчас за границей находятся 340 тысяч украинских школьников.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в Верховной Раде.

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Министр рассказал, сейчас за границей находятся около 340 тысяч украинских школьников, и они часто вынуждены изучать сразу несколько языков, включая русский. Лисовой считает, что изучение украинского языка в иностранных школах могло бы разгрузить детей. По его словам, партнеры положительно относятся к такой идее.

"Мы понимаем, что украинский язык как иностранный имеет перспективу, о чем ведем переговоры со странами-партнерами и имеем по этому поводу одобрительную позицию многих министерств образования", — сказал Оксен Лисовой.

Он добавил, что это предложение предусматривает изучение украинского языка по программе для иностранцев, то есть с азов, и над этим уже активно работают. Министр подчеркнул, что украинское ведомство уже сделало ряд шагов в рамках подготовительной работы, в частности разрабатывает стандарты.

Что касается сроков начала преподавания украинского языка за границей, то все зависит от прогресса в переговорах с каждой страной.

Напомним, журналист из Новой Зеландии изучает украинский и освещает войну. Он прибыл в Украину еще перед полномасштабным вторжением РФ.

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