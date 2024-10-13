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Українську монету продали за понад 100 тис. грн — який вигляд вона має

13 жовтня 2024 08:51
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
В Україні продали монету за понад 100 тисяч гривень — який вигляд вона має
Українські монети. Фото: РБК-Україна
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Українську монету номіналом дві копійки 1992 року продали на аукціоні за 105 001 гривню. Це пов'язано з тим, що монета є вкрай рідкісною і ніколи не була в обігу. 

Про це йдеться на майданчику для торгів Violity. 

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Колекціонери монет —  це люди, які збирають монети різних країн, епох та номіналів. Зазвичай їх цікавлять не лише матеріали, з яких виготовлені монети, а й історичні події, які вони відображають.

Нещодавно українську монету номіналом дві копійки 1992 року було продано за 105 001 гривню. Під час торгів, які зібрали 44 ставки, колекціонери високо оцінили цю рідкісну монету.

2 копійки 1992
Монета, яку продали на аукціоні. Фото: Violity

За даними колекціонера, монети номіналом у дві копійки 1992 та 1996 років — найбільш рідкісні.

"Що стосується 1992 року, звідси і розпочинається рідкісний різновид. Дві копійки — це рідкісна монета, адже наразі відомо близько семи екземплярів. Вони ніколи не були в обігу", — заявив колекціонерів монет.

Експерти ресурсу "Монети-ягідки" зазначали, що дві копійки 1992 року — це пробна монета України, яка не була запущена в обіг.

"Монета вкрай рідкісна. Знайшов вже понад вісім років тому", — написав автор оголошення.

Що відомо про монету:

  • штамп монети — АА;
  • вона викарбувана з алюмінію;
  • реставрації не зазнавала;
  • має дефекти — подряпини та потертості.

Нагадаємо, в Україні продали 100% пакета акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Кабмін ухвалив відповідне рішення щодо приватизації найбільшого в країні заводу з видобування титанових руд.

Раніше ми писали, що на аукціоні Propstore у Лондоні продадуть реквізит зі зйомок легендарних стрічок "Зоряні війни", "Бетмен" та "Хороший, поганий і злий" із Клінтом Іствудом. За продані речі планують виручити понад 13 млн доларів.

аукціон гроші Україна монети торги копійки

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