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Украинскую монету продали более чем за 100 тыс. грн — как она выглядит

13 октября 2024 08:51
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Украине продали монету более чем за 100 тысяч гривен — как она выглядит
Украинские монеты. Фото: РБК-Украина
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Украинскую монету номиналом две копейки 1992 года продали на аукционе за 105 001 гривну. Это связано с тем, что монета крайне редкая и никогда не была в обращении.

Об этом идет речь на площадке для торгов Violity.

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Коллекционеры монет — это люди, которые собирают монеты разных стран, эпох и номиналов. Обычно их интересуют не только материалы, из которых изготовлены монеты, но и исторические события, которые они отражают.

Недавно украинская монета номиналом две копейки 1992 года была продана за 105 001 гривну. Во время торгов, которые собрали 44 ставки, коллекционеры высоко оценили эту редкую монету.

2 копейки 1992
Монета, проданная на аукционе. Фото: Violity

По данным коллекционера, монеты номиналом в две копейки 1992 и 1996 годов наиболее редкие.

"Что касается 1992 года, отсюда и начинается редкая разновидность. Две копейки — это редкая монета, ведь сейчас известно около семи экземпляров. Они никогда не были в обращении", — заявил коллекционеров монет.

Эксперты ресурса "Монеты-ягодки" отмечали, что две копейки 1992 года — это пробная монета Украины, которая не была запущена в обращение.

"Монета крайне редкая. Нашел уже более восьми лет назад", — написал автор объявления.

Что известно о монете:

  • штамп монеты — АА;
  • она отчеканена из алюминия;
  • реставрации не испытывала;
  • имеет дефекты — царапины и потертости.

Напомним, в Украине было продано 100% пакета акций Объединенной горно-химической компании. Кабмин принял соответствующее решение о приватизации крупнейшего в стране завода по добыче титановых руд.

Ранее мы писали, что на аукционе Propstore в Лондоне продадут реквизит по съемкам легендарных лент "Звездные войны", "Бэтмен" и "Хороший, плохой и злой" с Клинтом Иствудом. За проданные вещи планируют выручить более 13 млн долларов.

аукцион деньги Украина монеты торги копейки

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