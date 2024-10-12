Кабмін ухвалив продаж акцій ОГХК

Видобуток руд. Фото: NADRA

В Україні продали 100% пакета акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Кабмін ухвалив відповідне рішення щодо приватизації найбільшого в країні заводу з видобування титанових руд.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Денис Шмигаль повідомив, що переможець аукціону запропонував за Об'єднану гірничо-хімічну компанію близько 4 млрд гривень та зобов'язаний інвестувати мінімум 400 млн гривень у технічну модернізацію підприємства.

"Приватизація державних підприємств — це важливий елемент розвитку нашої економіки та збільшення інвестицій. Це також прозорість та зменшення корупційних ризиків, що є системною політикою", — сказав Шмигаль.

Цікаво, що в аукціоні брала участь лише одна компанія — "Цемін Україна", власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Хасанов. Ця компанія і стала переможцем торгів.

Що відомо про Об'єднану гірничо-хімічну компанію ОГХК

Це державне стратегічне підприємство, яке розпочало діяльність із серпня 2014 року, коли український Уряд дав в управління їй майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська область) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська область). З 2019 року ОГХК перебувала в управлінні Фонду державного майна України.

Згодом компанію внесли у перелік "Великої приватизації". Її мали продати приватним інвесторам ще у 2020 році, але через пандемію коронавірусу цей процес відклали.



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