Кабмин принял продажу акций ОГХК

Добыча руд. Фото: NADRA

В Украине было продано 100% пакета акций Объединенной горно-химической компании. Кабмин принял соответствующее решение о приватизации крупнейшего в стране завода по добыче титановых руд.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Денис Шмыгаль сообщил, что победитель аукциона предложил за Объединенную горно-химическую компанию около 4 млрд гривен и обязан инвестировать минимум 400 млн гривен в техническую модернизацию предприятия.

"Приватизация государственных предприятий — это важный элемент развития нашей экономики и увеличения инвестиций. Это также прозрачность и уменьшение коррупционных рисков, что является системной политикой", — сказал Шмыгаль.

Интересно, что в аукционе принимала участие только одна компания — "Цемин Украина", владельцем которой является азербайджанский бизнесмен Насиб Хасанов. Эта компания и стала победителем торгов.

Что известно об Объединенной горно-химической компании ОГХК

Это государственное стратегическое предприятие, начавшее деятельность с августа 2014 года, когда украинское Правительство дало в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область). С 2019 ОГХК находилась в управлении Фонда государственного имущества Украины.

Впоследствии компанию внесли в список "Большой приватизации". Ее должны были продать частным инвесторам еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса этот процесс отложили.



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