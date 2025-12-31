Українську додадуть до листування з Санта Клаусом - що відомо

Санта Клаус. Фото ілюстративне: Reuters

Українська мова буде додана до переліку мов, якими можна листуватися з Санта Клаусом. Це сталося після того, як Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Міністерства закордонних справ України.

Про це Івановська повідомила в офіційному Facebook-акаунті у середу, 31 грудня.

Листи Санта Клаусу українською

Посольство України у Фінляндській Республіці отримало відповідь від Каті Тервонен, керівниці Поштового відділення Санта Клауса. Вона повідомила, що Офіс і Поштове відділення Санта Клауса цілком схвалюють ініціативу надсилання листів українською мовою до Санта Клауса та від нього.

У вересні Олена Івановська звернулась до МЗС з цією ініціативою українських громадян. Ціллю було забезпечення українськомовних відповідей на дитячі листи до Санта Клауса.

Допис Івановської у Telegram. Фото: скриншот

"Надзвичайно важливо, що навіть у таких, здавалося б, символічних речах, як різдвяна пошта від Санта Клауса, враховується право українських дітей отримувати різдвяні привітання державною мовою. Такі ініціативи демонструють солідарність з Україною та розуміння, наскільки важливо українським дітям отримати листи від Санта Клауса рідною мовою", — зазначила Олена Івановська.

Мовний омбудсмен зазначає, що поштове відділення Санта Клауса збирається у найкоротший термін додати українську мову до переліку мов, які використовуються у листуванні з Санта Клаусом. Поштове відділення Санта Клауса також зазначає, що він та поштові ельфи будуть раді отримати листи від українських дітей. А українські діти нарешті можуть писати свої листи до Санта Клауса рідною мовою.

