Украинский добавят к переписке с Санта Клаусом - что известно

Санта Клаус. Фото иллюстративное: Reuters

Украинский язык будет добавлен в перечень языков, на которых можно переписываться с Санта Клаусом. Это произошло после того, как Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась в Министерство иностранных дел Украины.

Об этом Ивановская сообщила в официальном Facebook-аккаунте в среду, 31 декабря.

Реклама

Читайте также:

Письма Санта Клаусу на украинском языке

Посольство Украины в Финляндской Республике получило ответ от Кати Тервонен, руководительницы Почтового отделения Санта Клауса. Она сообщила, что Офис и Почтовое отделение Санта Клауса полностью одобряют инициативу отправки писем на украинском языке к Санта Клаусу и от него.

В сентябре Елена Ивановская обратилась в МИД с этой инициативой украинских граждан. Целью было обеспечение украиноязычных ответов на детские письма к Санта Клаусу.

Сообщение Ивановской в Telegram. Фото: скриншот

"Чрезвычайно важно, что даже в таких, казалось бы, символических вещах, как рождественская почта от Санта Клауса, учитывается право украинских детей получать рождественские поздравления на государственном языке. Такие инициативы демонстрируют солидарность с Украиной и понимание, насколько важно украинским детям получить письма от Санта Клауса на родном языке", — отметила Елена Ивановская.

Языковой омбудсмен отмечает, что почтовое отделение Санта Клауса собирается в кратчайшие сроки добавить украинский язык в перечень языков, используемых в переписке с Санта Клаусом. Почтовое отделение Санта Клауса также отмечает, что он и почтовые эльфы будут рады получить письма от украинских детей. А украинские дети наконец могут писать свои письма к Санта Клаусу на родном языке.

Напомним, что вечером 24 декабря начался полет Санта-Клауса. Его маршрут проходил и над Украиной.

Ранее мы также информировали, что дом Украинской Книги объявил о Большом Рождественском сборе. Нужна украиноязычная литература для сельских библиотек.