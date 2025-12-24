Санта пролетел над Украиной перед Рождеством - маршрут

Санта Клаус. Фото: Depositphotos

Вечером в среду, 24 декабря, началось рождественское путешествие Санта-Клауса. Накануне Рождества его маршрут проходил и над Украиной.

Об этом сообщает ресурс Flightradar24.

Реклама

Читайте также:

Санта пролетел над Украиной перед Рождеством

Обычно в приложении Flightradar24 можно наблюдать за движением самолетов в реальном времени. Однако вечером 24 декабря он запустил традиционную рождественскую трансляцию полета Санта-Клауса.

Его маршрут проходил через разные страны. Несмотря на "закрытое" небо в Украине он пролетал и над ее территорией.

Пользователи могут наблюдать за полетом онлайн. Для этого достаточно ввести в поиске на сайте один из позывных: Santa, HoHoHo или R3DN053 (Red Nose).

Санта-Клаус начал рождественское путешествие. Фото: Flightradar24

Напомним, что Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлением с Рождеством.

Также глава государства сделал неожиданное заявление во время обращения по случаю праздника. Речь шла об общей мечте украинцев.