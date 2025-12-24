Санта пролетел над Украиной перед Рождеством - маршрут

Санту заметили над Украиной — где следить за маршрутом
Вечером в среду, 24 декабря, началось рождественское путешествие Санта-Клауса. Накануне Рождества его маршрут проходил и над Украиной.
Об этом сообщает ресурс Flightradar24.
Санта пролетел над Украиной перед Рождеством
Обычно в приложении Flightradar24 можно наблюдать за движением самолетов в реальном времени. Однако вечером 24 декабря он запустил традиционную рождественскую трансляцию полета Санта-Клауса.
Его маршрут проходил через разные страны. Несмотря на "закрытое" небо в Украине он пролетал и над ее территорией.
Пользователи могут наблюдать за полетом онлайн. Для этого достаточно ввести в поиске на сайте один из позывных: Santa, HoHoHo или R3DN053 (Red Nose).
Напомним, что Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлением с Рождеством.
Также глава государства сделал неожиданное заявление во время обращения по случаю праздника. Речь шла об общей мечте украинцев.
Читайте Новини.LIVE!