Санта пролетів над Україною перед Різдвом - маршрут

Увечері у середу, 24 грудня, розпочалась різдвяна подорож Санта-Клауса. Напередодні Різдва його маршрут проходив і над Україною.

Про це повідомляє ресурс Flightradar24.

Санта пролетів над Україною перед Різдвом

Зазвичай у застосунку Flightradar24 можна спостерігати за рухом літаків у реальному часі. Однак увечері 24 грудня він запустив традиційну різдвяну трансляцію польоту Санта-Клауса.

Його маршрут проходив через різні країни. Попри "закрите" небо в Україні він пролітав і над її територією.

Користувачі можуть спостерігати за польотом онлайн. Для цього достатньо ввести в пошуку на сайті один із позивних: Santa, HoHoHo або R3DN053 (Red Nose).

Санта-Клаус розпочав різдвяну подорож. Фото: Flightradar24

Нагадаємо, що Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням із Різдвом.

Також глава держави зробив неочікувану заяву під час звернення з нагоди свята. Йшлося про спільну мрію українців.