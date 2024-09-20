Бойова медикиня Марина Гончарук потрапила у список Forbes

Бойова медикиня "Рись". Фото: "Букви"

Forbes вніс у список "30 до 30 — молоді лідери, які визначають майбутнє України" бойову медикиню Марину Гончарук з позивним "Рись". Нині вона служить у розвідувальному взводі Третьої штурмової бригади, а бойовий шлях розпочала 25 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Forbes.

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Хто така Марина Гончарук

Відомо, що Марина "Рись" Гончарук до війни очолювала відділ контенту ОТТ-сервісу You TV. Вже 25 лютого 2022 року вона вступила в підрозділ територіальної оборони "Азов" у Києві. В інтерв'ю вона розповідала, що після закінчення київської кампанії вона потрапила на Маріупольський напрямок, а згодом на Бахмутський.

Бойова медикиня "Рись" поруч з військовим. Фото: "Букви"

Жінка не лише евакуйовувала поранених бійців, а й сама ходила на бойові штурми. У 2023 році, під час важких боїв під Бахмутом вона командувала підрозділом після поранення командира та його заступника. Військовим під її командуванням не лише вдалося виконати завдання, а й взяти у полон "вагнерівця". А під час битви за Авдіївку вона стала вміло організувала вогневе прикриття розвідувальній групі.

"Безстрашна і готова на все заради виконання обов’язку. Будучи медиком, лізла у самісіньке пекло на звичайній машині туди, куди не хотіли заїжджати на броньованій техніці", — так описав її командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро "Сліп" Кухарчук.

Свою роботу у війську вона описувала в одному з інтерв'ю так:

"Можливо буде правдою сказати, що я відчуваю себе "іншою", але не у поганому сенсі. Зрозуміло, що дівчина на війні просто своєю присутністю буде привертати до себе більше уваги. Ймовірно, більшість чоловіків спочатку до мене ставитимуться упереджено, але це зникає після спілкування зі мною, або ж після спілкування з моїми побратимами. До речі, на останньому штурмі, де брала участь наша група, хлопець з суміжників зі щирим здивуванням, сказав: "Ого, я не очікував побачити на штурмі посадки дівчину". Звісно не очікував, в таку "ж*пу" далеко не кожен чоловік полізе", — казала Марина Гончарук.

Також вона висловлювала свою позицію щодо служби жінок в армії. Вона вважає, що державі не слід заважати охочим жінкам долучатися до лав ЗСУ

"Держава та ЗСУ мають витрачати час та кошти на підготовку мобілізованих та добровольців, на їхнє адекватне навчання, а не вигадувати собі побічні завдання, які в кінцевому результаті не принесуть нічого корисного. Максимум, що можна зробити – не перешкоджати дівчатам, що хочуть долучитися до лав ЗСУ, а інше вони зроблять самостійно. А щодо зброї, то тут все просто. Важко тримати АК-74? Для тебе є АК-74СУ", — поділилася думкою "Рись".