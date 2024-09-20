Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Украинского боевого медика внесли в список Forbes 30 до 30 arrow

Украинского боевого медика внесли в список Forbes 30 до 30

20 сентября 2024 11:51
Анастасия Постоенко - Редактор
Боевой медик Марина Гончарук попала в список Forbes
Боевой медик "Рысь". Фото: "Буквы"
Анастасия Постоенко - Редактор

Forbes внес в список "30 до 30 — молодые лидеры, которые определяют будущее Украины" боевого медика Марину Гончарук с позывным "Рысь". В настоящее время она служит в разведывательном взводе Третьей штурмовой бригады, а боевой путь начала 25 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Forbes.

Читайте также:

Кто такая Марина Гончарук

Известно, что Марина "Рысь" Гончарук до войны возглавляла отдел контента ОТТ-сервиса You TV. Уже 25 февраля 2022 г. она вступила в подразделение территориальной обороны "Азов" в Киеве. В интервью она рассказывала, что после окончания киевской кампании она попала на Мариупольское направление, а затем на Бахмутское.

Марина Горнчарук Рысь
Боевой медик "Рысь" рядом с военным. Фото: "Буквы"

Женщина не только эвакуировала раненых бойцов, но и сама ходила на боевые штурмы. В 2023 году, во время тяжелых боев под Бахмутом, она командовала подразделением после ранения командира и его заместителя. Военным под ее командованием не только удалось выполнить задание, но и взять в плен "вагнеровца". А во время битвы за Авдеевку она умело организовала огненное прикрытие разведывательной группе.

"Бесстрашная и готовая на все ради исполнения долга. Будучи медиком, лезла в ад на обычной машине туда, куда не хотели заезжать на бронированной технике", — так описал ее командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

Свою работу в армии она описывала в одном из интервью так:

"Возможно будет правдой сказать, что я чувствую себя "другой", но не в плохом смысле. Понятно, что девушка на войне просто своим присутствием будет привлекать к себе больше внимания. Вероятно, большинство мужчин сначала ко мне будут относиться предвзято, но это исчезает после общение со мной, или после общения с моими собратьями. Кстати, на последнем штурме, где принимала участие наша группа, парень из смежников с искренним удивлением сказал: "Ого, я не ожидал увидеть на штурме посадки девушку". конечно не ожидал, в такую "ж*пу" далеко не каждый мужчина полезет", — говорила Марина Гончарук.

Также она высказывала свою позицию относительно службы женщин в армии. Она считает, что государству не следует мешать желающим женщинам участвовать в рядах ВСУ

"Государство и ВСУ должны тратить время и средства на подготовку мобилизованных и добровольцев, на их адекватное обучение, а не придумывать себе побочные задачи, которые в конечном итоге не принесут ничего полезного. Максимум, что можно сделать — не препятствовать девушкам, которые хотят присоединиться к рядам ВСУ, а остальное они сделают самостоятельно. А что касается оружия, то здесь все просто. Тяжело держать АК-74? Для тебя есть АК-74СУ", — поделилась мнением "Рысь".

Также важные новости дня по теме:

рейтинг Forbes медики война в Украине 3 ОШБр боевой медик

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:18 Не все так, как показывают на этих видео — Кипер высказался о скандалах с ТЦК в Одессе

12:17 Не только Киев — какие еще города Украины страдают от загрязненного воздуха

12:11 Транспортные компании нарастили доход — ТОП-10 предприятий

12:00 Самый тяжелый отопительный сезон — Терехов рассказал, как Харьков готовится к зиме

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:51 Украинского боевого медика внесли в список Forbes 30 до 30

11:48 В центре Львова автобус переехал пенсионерку

11:47 В Одессе хотят за 33 миллиона заменить окна в школе, где их уже вставили благотворители

11:43 Пушич вступил в конфликт с журналистом из-за неудобного вопроса о Шахтере — детали

11:38 Отключение света в Украине зимой — СМИ узнали, что прогнозируют в правительстве

12:18 Не все так, как показывают на этих видео — Кипер высказался о скандалах с ТЦК в Одессе

12:17 Не только Киев — какие еще города Украины страдают от загрязненного воздуха

12:11 Транспортные компании нарастили доход — ТОП-10 предприятий

12:00 Самый тяжелый отопительный сезон — Терехов рассказал, как Харьков готовится к зиме

11:51 Украинского боевого медика внесли в список Forbes 30 до 30

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:48 В центре Львова автобус переехал пенсионерку

11:47 В Одессе хотят за 33 миллиона заменить окна в школе, где их уже вставили благотворители

11:43 Пушич вступил в конфликт с журналистом из-за неудобного вопроса о Шахтере — детали

11:38 Отключение света в Украине зимой — СМИ узнали, что прогнозируют в правительстве

11:35 Магнитные бури сегодня — почувствуют ли метеозависимые вспышки на Солнце

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Text

11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Text

09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

Text

08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2024
Text

22:42 Военный психолог назвал два способа вернуться домой с фронта

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации