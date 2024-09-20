Боевой медик Марина Гончарук попала в список Forbes

Боевой медик "Рысь". Фото: "Буквы"

Forbes внес в список "30 до 30 — молодые лидеры, которые определяют будущее Украины" боевого медика Марину Гончарук с позывным "Рысь". В настоящее время она служит в разведывательном взводе Третьей штурмовой бригады, а боевой путь начала 25 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Forbes.

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Кто такая Марина Гончарук

Известно, что Марина "Рысь" Гончарук до войны возглавляла отдел контента ОТТ-сервиса You TV. Уже 25 февраля 2022 г. она вступила в подразделение территориальной обороны "Азов" в Киеве. В интервью она рассказывала, что после окончания киевской кампании она попала на Мариупольское направление, а затем на Бахмутское.

Боевой медик "Рысь" рядом с военным. Фото: "Буквы"

Женщина не только эвакуировала раненых бойцов, но и сама ходила на боевые штурмы. В 2023 году, во время тяжелых боев под Бахмутом, она командовала подразделением после ранения командира и его заместителя. Военным под ее командованием не только удалось выполнить задание, но и взять в плен "вагнеровца". А во время битвы за Авдеевку она умело организовала огненное прикрытие разведывательной группе.

"Бесстрашная и готовая на все ради исполнения долга. Будучи медиком, лезла в ад на обычной машине туда, куда не хотели заезжать на бронированной технике", — так описал ее командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

Свою работу в армии она описывала в одном из интервью так:

"Возможно будет правдой сказать, что я чувствую себя "другой", но не в плохом смысле. Понятно, что девушка на войне просто своим присутствием будет привлекать к себе больше внимания. Вероятно, большинство мужчин сначала ко мне будут относиться предвзято, но это исчезает после общение со мной, или после общения с моими собратьями. Кстати, на последнем штурме, где принимала участие наша группа, парень из смежников с искренним удивлением сказал: "Ого, я не ожидал увидеть на штурме посадки девушку". конечно не ожидал, в такую "ж*пу" далеко не каждый мужчина полезет", — говорила Марина Гончарук.

Также она высказывала свою позицию относительно службы женщин в армии. Она считает, что государству не следует мешать желающим женщинам участвовать в рядах ВСУ

"Государство и ВСУ должны тратить время и средства на подготовку мобилизованных и добровольцев, на их адекватное обучение, а не придумывать себе побочные задачи, которые в конечном итоге не принесут ничего полезного. Максимум, что можно сделать — не препятствовать девушкам, которые хотят присоединиться к рядам ВСУ, а остальное они сделают самостоятельно. А что касается оружия, то здесь все просто. Тяжело держать АК-74? Для тебя есть АК-74СУ", — поделилась мнением "Рысь".