Захисник України розповів про умови полону в РФ — новини

Обмін військовополонених 6 травня 2025 року. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Український захисник 56-річний Роман у полоні РФ пробув два роки. За цей час втратив у вазі 50 кг.

Про це Роман розповів Новини.LIVE на великому обміні полоненими.

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"Дуже погано годували. Солодкого чаю взагалі не бачили. Малесенький шматочок хліба за день. Тільки десь за днів 5 почали краще давати їсти. Але умови і тій колонії були непогані, бо перестали бити", — розповів чоловік.

Роман перебував в Оренбурзькій області, що поблизу Уралу. Каже, що в тій колонії Росія утримує приблизно ще 100 українських захисників.

"Вони дуже чекають повернення додому. Із 100 людей цього разу на обмін взяли 18-ро і це найбільше за весь час обмінів. Хлопців з "Азову" трішки залишилось, Нацгвардія є", — розповів чоловік.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників України.

Зустріти українських воїнів приїхала понад сотня українських родин, які теж чекають на повернення своїх рідних із полону РФ.

