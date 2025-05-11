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Украинский защитник похудел в плену РФ на 50 кг

11 мая 2025 07:11
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Защитник Украины рассказал об условиях плена в РФ - новости
Обмен военнопленных 6 мая 2025 года
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Украинский защитник 56-летний Роман в плену РФ пробыл два года. За это время потерял в весе 50 кг.

Об этом Роман рассказал Новини.LIVE на большом обмене пленными.

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"Очень плохо кормили. Сладкого чая вообще не видели. Маленький кусочек хлеба за день. Только где-то через дней 5 начали лучше давать есть. Но условия и той колонии были неплохие, потому что перестали бить", — рассказал мужчина.

Роман находился в Оренбургской области, что вблизи Урала. Говорит, что в той колонии Россия удерживает примерно еще 100 украинских защитников.

"Они очень ждут возвращения домой. Из 100 человек на этот раз на обмен взяли 18-ро и это больше всего за все время обменов. Ребят из "Азова" немного осталось, Нацгвардия есть", — рассказал мужчина.

Напомним, во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников Украины.

Встретить украинских воинов приехало более сотни украинских семей, которые тоже ждут возвращения своих родных из плена РФ.

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