Защитник Украины рассказал об условиях плена в РФ - новости

Обмен военнопленных 6 мая 2025 года

Украинский защитник 56-летний Роман в плену РФ пробыл два года. За это время потерял в весе 50 кг.

Об этом Роман рассказал Новини.LIVE на большом обмене пленными.

Реклама

Читайте также:

"Очень плохо кормили. Сладкого чая вообще не видели. Маленький кусочек хлеба за день. Только где-то через дней 5 начали лучше давать есть. Но условия и той колонии были неплохие, потому что перестали бить", — рассказал мужчина.

Роман находился в Оренбургской области, что вблизи Урала. Говорит, что в той колонии Россия удерживает примерно еще 100 украинских защитников.

"Они очень ждут возвращения домой. Из 100 человек на этот раз на обмен взяли 18-ро и это больше всего за все время обменов. Ребят из "Азова" немного осталось, Нацгвардия есть", — рассказал мужчина.

Напомним, во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 205 защитников Украины.

Встретить украинских воинов приехало более сотни украинских семей, которые тоже ждут возвращения своих родных из плена РФ.