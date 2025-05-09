Обмін військовополонених 6 травня - історія захисника - новини

Український захисник Сергій під час великого обміну військовополонених

23-річний Сергій із 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у полон потрапив ще у 2022 році на Харківському напрямку. По російським колоніям він провів 3 роки і за це час змінив не одну із них.

Про це захисник розповів Новини.LIVE на великому обміні полоненими.

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Сергій родом із Добропілля Донецької області. Одружений, має 3-річну доньку та бабусю. Його мама померла минулого року і цю звістку чоловік отримав від представники Червоного Хреста. До речі, саме вони передали йому тоді лист від рідних і ця звістка від них стала єдиною для нього за всі 3 роки полону. Де саме знаходиться сім’я Сергія – він поки не знає.

"Дуже радію, що повернувся, що цілий і здоровий. Головне, руки-ноги є. Молодий, полон витримав, була підтримка від інших наших. Про обмін дізнався за день. Нас помили, поголили і сказали: "Завтра зранку ви їдете додому, не переживайте", — розповів Сергій.

Український захисник Сергій під час великого обміну військовополонених. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Загалом про обмін чоловік дізнався із російських новин. Також, за його словами, представники Червоного Хреста повідомляли йому ще торік, що, мовляв, обміни будуть проводитися щомісяця.

"Ми спершу не повірили, але потім із нашої колонії почали забрати по 10-15 людей. Сказали, що у нашій колонії першими будуть обмінювати тих, хто сидить найдовше. І так цього разу на обмін потрапили й ми", — каже він.

Останнє місце перебування Сергія – біля Бурятії (7 тисяч км до України. – ред).

"І то про це ми дізналися із книжок по історії, які вони нам давали читати. У книжці на одній із сторінок хтось виділив місто і так ми дізналися, де ми знаходимось. Бо загалом все приховано, вікна закриті, щоби ми нічого не дізналися про своє місце перебування", — додав Сергій.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників України.

Зустріти повернення українських захисників із полону прийшли понад сотня українців, чиї родичі теж перебувають у полоні РФ.